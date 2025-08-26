La guerra infinita di Netanyahu porta al collasso anche l’economia di Israele
di Luca Ciarrocca - La Banca centrale dello stato ebraico stima una spesa totale per il conflitto di quasi 56 miliardi di dollari dal 2023 a oggi, mentre secondo altre fonti l’impatto sarebbe superiore ai 67 miliardi. Nel secondo trimestre 2025, il Pil si è contratto del 3,5 per cento su base annua. Sul bilancio di guerra di Smotrich pesano centinaia di migliaia di riservisti e il bando per 135.000 lavoratori palestinesi dalla Cisgiordania.