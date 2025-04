La spesa militare globale segna il record più alto dalla fine della Guerra Fredda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Roma, 28 apr – Nel 2024, la spesa militare mondiale ha raggiunto 2.718 miliardi di dollari, con un aumento del 9,4% in termini reali rispetto al 2023. Si tratta della crescita annua più marcata dalla fine della Guerra Fredda, con incrementi registrati in tutte le regioni del mondo, in particolare in Europa e Medio Oriente.

Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), i primi cinque Paesi per spesa militare – Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India – rappresentano il 60% del totale globale, con 1.635 miliardi di dollari complessivi. Il 2024 segna il decimo anno consecutivo di aumento delle spese militari, che ora equivalgono al 2,5% del PIL mondiale.

Europa e Russia: la corsa al riarmo

La spesa militare europea (inclusa la Russia) è cresciuta del 17% , raggiungendo 693 miliardi di dollari .

Tutti i Paesi Ue hanno aumentato i budget militari, tranne Malta .

La Russia ha speso 149 miliardi (+38% sul 2023) , pari al 7,1% del PIL .

L’ Ucraina ha destinato 64,7 miliardi alla difesa ( 34% del PIL , il peso più alto al mondo).

Germania (+28%, 88,5 miliardi di euro ) è il primo Paese europeo per spesa.

Polonia (+31%, 38 miliardi) ha superato la soglia NATO del 2% del PIL.

NATO e Stati Uniti dominano la spesa globale

I 32 Paesi NATO hanno speso 1.506 miliardi ( 55% del totale mondiale ).

18 membri superano la soglia del 2% del PIL (erano 11 nel 2023).

Gli USA (+5,7%, 997 miliardi) coprono da soli il 37% della spesa globale.

Medio Oriente e Asia: tensioni e crescita

Medio Oriente : 243 miliardi (+15%) , con Israele in forte aumento (+65%, 46,5 miliardi ).

Arabia Saudita (80,3 miliardi) resta il maggiore spenditore regionale.

Asia : Cina ( 314 miliardi , +7%) è seconda solo agli USA. Giappone (+21%, 55,3 miliardi ) ai massimi dal 1952. India (+1,6%, 86,1 miliardi ) e Taiwan (+1,8%, 16,5 miliardi ) incrementano i budget.



Le conseguenze economiche e sociali

«Oltre 100 Paesi hanno aumentato le spese militari nel 2024, spesso a scapito di altri settori. Queste scelte avranno effetti significativi sulle società nei prossimi anni», avverte Xiao Liang, ricercatore SIPRI.

(Fonte: SIPRI, elaborazione Il Sole 24 Ore Radiocor)