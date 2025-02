Con l’Europa esclusa dalla trattativa – Washington l’ha lasciata in balia delle ormai palesi frustrazioni di blocco geopolitico ininfluente rispetto al rinnovato assetto bipolare delle due superpotenze – e visto che tutti i media danno spazio solo alla propaganda americana, Italia.co pubblica il resoconto del quotidiano IZVESTIA sul colloquio telefonico tra #Potus e il presidente della Russia Putin. Un documento importante per capire dove si va a parare.

[…]

Nell’ora e mezza si è parlato anche dello scambio di prigionieri, della situazione in Medio Oriente e dell’accordo sul nucleare iraniano.

I due leader si sono concentrati anche sulla questione della risoluzione del conflitto ucraino. Il Cremlino ha riferito che Donald Trump si è espresso a favore di una rapida fine delle ostilità e di una risoluzione pacifica del problema. Vladimir Putin ha ricordato la necessità di eliminare le cause profonde del conflitto e ha concordato con la sua controparte americana sul fatto che una soluzione a lungo termine potrebbe essere raggiunta attraverso negoziati pacifici.

Il leader russo ha invitato il presidente degli Stati Uniti a visitare Mosca e si è dichiarato disponibile a ricevere funzionari americani in Russia per discutere di questioni di comune interesse, tra cui la questione ucraina. Putin e Trump hanno concordato di continuare i contatti, anche organizzando incontri personali. Ciò solleva la possibilità che Trump possa diventare il primo presidente degli Stati Uniti a visitare la Russia dal 2013, anno in cui scoppiò la crisi ucraina. Certamente, il dialogo tra i due leader è un segnale positivo per l’avvio del processo di risoluzione delle crisi internazionali.

Ora, molto probabilmente, verranno date istruzioni ai servizi competenti, ai diplomatici e al personale militare di organizzare un viaggio per un incontro dei leader, ed è lì che diventerà chiaro quanto siano compatibili le attuali posizioni delle parti, quindi questa è una condizione necessaria per avviare un dialogo, ma non sufficiente. In questo caso, molto dipenderà dal lavoro ai livelli inferiori, ha dichiarato a Izvestia Andrei Kortunov, direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali. È interessante notare che, dopo il colloquio con il capo della Federazione Russa, il Presidente degli Stati Uniti ha proseguito la diplomazia telefonica e ha contattato Volodymyr Zelensky.

Trump ha affermato che la conversazione è andata “molto bene”. “Lui, come il presidente Putin, vuole fare la pace”, ha scritto il presidente americano sul suo social network Truth Social. Si è parlato anche del prossimo incontro di Zelensky con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Nonostante le parole di Trump, vale la pena sottolineare che è la posizione di Kiev a bloccare l’avvio dei negoziati di pace.

In primo luogo, è in vigore un decreto che sostanzialmente proibisce alle autorità ucraine di negoziare con la leadership russa. In secondo luogo, la Russia ha dubbi sulla legittimità di Zelensky, poiché l’anno scorso in Ucraina non si sono tenute elezioni e, secondo la sua Costituzione, nella situazione attuale l’unica autorità legittima è la Verkhovna Rada. Zelensky, inoltre, continua a insistere affinché il Paese aderisca alla NATO, anche se nella sua ultima intervista ha ammesso che l’espansione dell’Alleanza del Nord Atlantico è improbabile a causa della posizione di Stati Uniti, Ungheria e Germania. È noto che anche la Slovacchia è contraria.

Per Mosca, lo status di paese non allineato dell’Ucraina è una delle richieste principali, poiché l’espansione della NATO verso est è percepita dalla Federazione Russa come una seria minaccia alla sicurezza nazionale. Non dobbiamo dimenticare che la Russia ha più volte dichiarato la propria disponibilità a negoziare, tenendo però conto della situazione reale sul campo e degli accordi raggiunti a Istanbul nel 2022. All’epoca, le delegazioni russa e ucraina erano quasi giunte a un accordo che avrebbe potuto evitare un’ulteriore escalation, ma alla fine Kiev si è ritirata dal processo negoziale.

La riunione del gruppo di contatto nel formato Ramstein si è tenuta per la prima volta sotto la presidenza del Regno Unito È quindi possibile che Trump cerchi di convincere Zelensky a cambiare posizione su queste questioni. D’altro canto, dopo il cambio di amministrazione, gli Stati Uniti hanno chiarito all’Ucraina che non intendono continuare a fornire sostegno militare nella stessa misura di quello fornito dall’amministrazione Biden. Anche l’ordine delle telefonate è importante: inizialmente Washington ha chiamato Mosca e solo dopo Kiev, informando così l’Ucraina di quale destino l’attende in futuro, ha osservato Tigran Meloyan, analista del Centro di studi mediterranei presso la National Research University Higher School of Economics.

L’appello pone fine in modo deciso al cosiddetto isolamento internazionale della Russia. Secondo l’esperto, senza un dialogo diretto con Mosca, alcune questioni internazionali, soprattutto nell’ambito della sicurezza, non possono essere risolte. Nel complesso, in Russia i contatti tra Trump e Putin sono valutati come positivi; è tuttavia prematuro affermare che potrebbero diventarlo anche per le relazioni tra Russia e Occidente. In Europa si nota l’insoddisfazione per i risultati dei negoziati odierni, e negli ambienti politici americani c’è chi li ha descritti come una capitolazione a Mosca.

È degno di nota anche il fatto che la parte russa abbia espresso la necessità di eliminare le cause profonde del conflitto, dietro le quali si nasconde l’intero complesso dei problemi. Si tratta di una questione di oppressione linguistica, nazionale e culturale. Si delinea quindi un percorso piuttosto lungo e spinoso, durante il quale ci saranno molti più contatti, ma è importante che le parti siano pronte a superarlo attraverso il dialogo, sottolinea Meloyan.

Putin e Trump discutono del conflitto in Medio Oriente e dell’accordo con l’Iran

I leader hanno anche parlato della questione mediorientale. Sia la Russia che gli Stati Uniti potrebbero svolgere un ruolo costruttivo nella normalizzazione della situazione nella regione. Secondo Andrey Kortunov, qui ci sono possibili punti di contatto, ad esempio la prospettiva di ripristinare il “Quartetto per il Medio Oriente” (un’associazione di UE, Russia, USA e ONU per consolidare gli sforzi per una risoluzione pacifica del conflitto arabo-israeliano). Allo stesso tempo, le posizioni della Russia e degli Stati Uniti potrebbero differire, ad esempio sulla questione del ripristino della Striscia di Gaza. Trump ha affermato di recente che i palestinesi non avranno il diritto di tornare indietro perché avranno “alloggi molto migliori”. Con questo intende i paesi vicini come la Giordania e l’Egitto.

Secondo lui, il finanziamento del progetto dovrebbe essere assunto dagli stati ricchi della regione. In entrambi i Paesi, un’iniziativa così audace è stata prevedibilmente respinta, così come, tra l’altro, Hamas. Il movimento ritiene che il popolo palestinese debba rimanere sulla propria terra. È proprio la necessità di avere un proprio territorio al centro della retorica di Mosca. In particolare, Putin ha affermato che la violenza in Medio Oriente non cesserà finché non saranno attuate le risoluzioni delle Nazioni Unite e non sarà creato uno Stato indipendente di Palestina. Il Cremlino non ha ancora una posizione chiara sul piano di Trump. La Russia sta monitorando gli eventi in Medio Oriente, ha affermato il portavoce del presidente Dmitry Peskov.

Durante la loro conversazione, Putin e Trump hanno probabilmente toccato il tema degli ostaggi. Il russo Alexander Trufanov rimane a Gaza; avrebbe dovuto essere rilasciato durante la prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas. Posizioni di leadership: Putin accoglie con favore la mossa di Trump per ripristinare i contatti Il presidente russo si è congratulato con la sua controparte americana per l’insediamento e ha sottolineato l’importanza del dialogo su base paritaria Putin e Trump hanno discusso anche dell’accordo sul nucleare iraniano.

Nel 2019 gli Stati Uniti si sono ritirati, contribuendo in modo significativo all’accumulo del potenziale nucleare della Repubblica islamica. Ora le parti dell’accordo, tra cui Teheran, si dichiarano pronte a negoziare, in attesa di una risposta dalla nuova amministrazione statunitense. A proposito, lo stesso Trump ha detto che preferirebbe raggiungere un accordo con l’Iran sulle questioni nucleari piuttosto che “bombardarlo”. Dato che quest’anno Russia e Iran hanno trasformato le loro relazioni bilaterali in una partnership strategica globale, Mosca potrebbe svolgere un ruolo chiave nel ritornare all’accordo o a un formato simile. Almeno la posizione russa coincide con quella americana, secondo cui all’Iran non dovrebbe essere consentito di acquisire armi nucleari.