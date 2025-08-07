Intervista esclusiva di Francesca Mannocchi all’ex capo dello Shin Bet, Amihai Ayalon

Un’intervista esclusiva che scuote le fondamenta del dibattito su Israele e Palestina. Francesca Mannocchi, per ‘In Onda’ su La7, raccoglie la testimonianza esplosiva di Amihai Ayalon, ex capo dello Shin Bet. Le sue non sono semplici critiche, ma un atto d’accusa senza appello contro il governo Netanyahu e la sua gestione del conflitto. Ayalon demolisce la strategia militare di occupare Gaza, definendola una “follia strategica” che non porta sicurezza ma alimenta solo l’odio e prepara il prossimo massacro. Le sue parole descrivono un Israele sull’orlo di una crisi politica irreversibile e sottolineano la necessità non più rimandabile di rifondare da zero il rapporto con il popolo palestinese, la cui tragedia – che il mondo definisce sempre più come un genocidio – viene prima ignorata e poi repressa nel sangue.

