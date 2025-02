Milei & Musk, l’insopportabile show del populismo globale di estrema destra. E anche Bannon fa il saluto nazista

Il primo giorno della Conservative Political Action Conference (CPAC), il conclave annuale del trumpismo a sud di Washington, ha riservato due sorprese di grande impatto. La prima è stata l’annuncio, fuori programma, della presenza di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e nuovo alleato chiave del presidente Donald Trump. Quando il magnate è apparso sul palco nel pomeriggio, con occhiali da sole a specchio e un berretto in stile militare, il pubblico è esploso in un’ovazione, alzandosi in piedi per accoglierlo.

Ma la vera sorpresa è arrivata subito dopo. “Porto con me un presidente”, ha dichiarato Musk, introducendo Javier Milei, il leader argentino noto per il suo stile eccentrico e le sue posizioni ultraliberiste. Milei non si è presentato a mani vuote: tra applausi e sguardi curiosi, ha estratto dalla sua valigetta un regalo per il padrone di casa – una motosega. “La motosega della burocrazia!”, ha esclamato Musk brandendola con entusiasmo.

L’oggetto non è casuale. La motosega è il simbolo della crociata politica di Milei, che si definisce una “talpa” infiltrata nel sistema per demolire lo Stato dall’interno. Durante la campagna elettorale argentina, ne portava una con sé a ogni evento e oggi una replica campeggia nel suo ufficio alla Casa Rosada, protagonista immancabile nelle foto ufficiali con i visitatori.

Prima di salire sul palco del CPAC, Milei ha incontrato Musk in una sala riservata del centro congressi. È entrato con entusiasmo, gridando in inglese “Mio amico!”, mentre il magnate lo accoglieva con un abbraccio e i suoi immancabili occhiali da sole. “Ti ho portato un regalo”, ha annunciato il presidente argentino, aprendo una scatola nera contenente la scintillante motosega personalizzata con l’incisione “Viva la libertà, dannazione”, il suo celebre motto.

Pochi minuti dopo, Musk l’avrebbe mostrata trionfante dal palco, trasformandola in un simbolo universale della lotta contro la burocrazia. Il messaggio era chiaro: anche il più potente imprenditore del pianeta condivide la missione di smantellare l’apparato statale. Trump gli ha affidato il compito di ridurre drasticamente la spesa pubblica e snellire l’amministrazione americana, e Musk ha già iniziato a eseguire il piano, licenziando decine di migliaia di dipendenti pubblici.

Con questa scenografia perfettamente orchestrata, CPAC 2025 ha sancito il legame sempre più stretto tra i tre volti del nuovo populismo globale: Trump, Musk e Milei, uniti dalla promessa di tagliare, smantellare e ricostruire il potere secondo le proprie regole.

Bufera sul saluto nazista di Steve Bannon, ex stratega di Trump (nemico di Musk)

L’intervento di Giorgia Meloni è atteso per sabato. Il segretario dei conservatori europei Giordano: “Il suo sarà un discorso bellissimo”