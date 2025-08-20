Mosca: “Sì a garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma con la Cina”

La Russia è favorevole a garanzie di sicurezza “veramente affidabili” per l’Ucraina. Lo ha dichiarato mercoledì il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

“Per quanto riguarda le notizie secondo cui Gran Bretagna, Francia e Germania vogliono creare e sviluppare garanzie di sicurezza collettive, noi siamo favorevoli a che tali garanzie siano veramente affidabili”, ha detto Lavrov durante una conferenza stampa congiunta a Mosca con il suo omologo giordano, Ayman Safadi.

Lavrov ha affermato che il team negoziale di Kiev, durante i primi colloqui di pace a Istanbul nell’aprile 2022, aveva proposto i principi fondamentali per un accordo volto a porre fine alla guerra e a garantire una soluzione duratura.

Ha aggiunto che la proposta di Kiev includeva principi quali il rifiuto dell’Ucraina di aderire alla NATO o a qualsiasi altro blocco militare, nonché la conferma del suo status di paese neutrale e non nucleare.

Lavrov ha aggiunto che la Russia concorda sul fatto che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina debbano essere fornite su base paritaria, con la partecipazione di paesi come Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

Mosca, ha proseguito, non è d’accordo con le proposte di risolvere le questioni di sicurezza collettiva senza la Russia, affermando che il suo paese ha spiegato a più riprese di non “esagerare i propri interessi”, ma che garantirà i suoi “legittimi interessi con fermezza e durezza”.

“Sono sicuro che in Occidente, specialmente negli Stati Uniti, capiscano perfettamente che discutere seriamente di questioni di sicurezza senza la Federazione Russa è un’utopia, una strada che non porta da nessuna parte”, ha aggiunto.

Ha ricordato come Mosca abbia notato da parte degli Stati Uniti una “comprensione sempre più chiara” della necessità di “eliminare le cause profonde” del conflitto.

Il ministro degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità a negoziare sulla guerra in Ucraina in qualsiasi formato, spiegando che ciò è subordinato a un lavoro “onesto” sulla questione e che non trascini gli Stati Uniti in quella che ha definito una “campagna aggressiva e belligerante” in Europa.

Lavrov ha anche accusato l’UE di “tentativi non etici” per modificare la posizione degli Stati Uniti su una soluzione in Ucraina.

Le autorità europee non hanno commentato immediatamente le osservazioni di Lavrov.

Lunedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato alla Casa Bianca il suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskyy e alti leader europei.

I colloqui a Washington, DC, sono seguiti al vertice della scorsa settimana in Alaska tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Martedì, la Casa Bianca ha escluso il dispiegamento di forze di terra statunitensi in Ucraina. “Il presidente lo ha dichiarato in modo definitivo: non ci saranno scarponi americani sul terreno in Ucraina, ma possiamo certamente aiutare nel coordinamento e forse fornire altri mezzi di garanzia di sicurezza ai nostri alleati europei”, ha detto ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt.

Fonte: Anadolu