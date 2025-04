di Robert Von Sachsen Bellony

La maschera è tolta.

Il Ministero degli Esteri russo ha ufficialmente accusato Gran Bretagna e Francia di aver diretto l’ultimo attacco terroristico ucraino alla stazione di misurazione del gas di Sudzha nella regione di Kursk, un sito energetico civile ora “di fatto distrutto” dall’incendio dell’HIMARS.

Maria Zakharova non ha usato mezzi termini: “L’ordine è arrivato da Londra”, mentre l’intelligence satellitare francese e gli specialisti britannici di targeting hanno gestito le coordinate. Non un atto canaglia, un’operazione NATO coordinata. Questa non è l’Ucraina che agisce da sola e non lo è mai stata. Questa è la NATO che conduce una guerra per procura con impronte occidentali su tutte le macerie.

E qui arriva il punto cruciale: l’attacco ha violato il cessate il fuoco energetico tra Stati Uniti e Russia concordato solo pochi giorni fa, una fragile tregua forgiata da Trump e Putin per impedire un’escalation più ampia.

Zelensky ha pubblicamente elogiato l’accordo. Ma non sono stati impartiti ordini. Gli attacchi sono continuati. E ora la Russia lo dice chiaramente: Kiev non ha il controllo, lo hanno Parigi e Londra.

Non si tratta solo di sabotaggio, è una provocazione schiacciante, spinta da Macron e Starmer, che settimane fa hanno formato la loro assurda “coalizione dei volenterosi”. Traduzione? I giovani guerrafondai della NATO stanno trascinando l’Europa in una guerra che non può vincere.

La pazienza di Mosca non è infinita. Parigi e Londra farebbero bene a ricordare che nelle guerre di logoramento, il cuore dell’Eurasia sopravvive sempre all’impero offshore wannabe.

Fonte: LinkedIn