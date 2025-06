Reza Pahlavi si offre come guida per la transizione democratica in Iran

Il principe Reza Pahlavi ha annunciato oggi a Parigi la propria disponibilità a “guidare i compatrioti sulla via della pace e della transizione democratica” in Iran, sottolineando il suo rifiuto per una leadership personale e la propensione a facilitare un percorso verso stabilità, libertà e giustizia. Figlio dell’ultimo scià e leader riconosciuto della diaspora dal Consiglio nazionale iraniano, ha posto l’accento su un processo pacifico, basato su una piattaforma sicura contro il regime, e aperto a un referendum sul futuro costituzionale.

La sua proposta arriva in un momento di acute tensioni regionali e offre alla comunità internazionale un’alternativa politico-diplomatica al regime di Teheran. Rafforzando la connessione tra opposizione interna ed esiliati, e riaffermando un modello strategico non monarchico, Pahlavi si conferma figura di riferimento e potenziale leader di una transizione post-regime senza ricadute autoritarie.

Reza Pahlavi è il figlio dell’ultimo scià, Mohammad Reza Pahlavi, deposto nel 1979 durante la Rivoluzione islamica. All’età di 19 anni divenne principe ereditario; oggi vive in esilio negli Stati Uniti e guida il Consiglio nazionale iraniano, una coalizione pluralista di opposizione.

Negli ultimi anni si è affermato come figura simbolica nei movimenti di dissenso: l’“Onda Verde” del 2009, le proteste per Mahsa Amini nel 2022 e gli scioperi di 2023 hanno rafforzato la sua popolarità tra gli oppositori del regime.

Cosa ha detto Reza Pahlavi a Parigi

“Sono qui oggi per offrirmi ai miei compatrioti e guidarli sulla via della pace e della transizione democratica”.

“Non cerco una leadership politica, ma piuttosto voglio aiutare il nostro grande Paese a procedere verso stabilità, libertà e giustizia”.

Ha proposto l’istituzione di una “piattaforma sicura” per l’opposizione interna, invitando la comunità internazionale a sostenere un processo pacifico di transizione e sollecitando le forze di sicurezza iraniane a non opporsi al movimento popolare .

Il valore storico del messaggio