Russia e Cina sempre più unite sul fronte militare

Il leader della Russia Putin ha informato il suo omologo cinese Xi Jinping sui recenti colloqui con gli Stati Uniti, sottolineando i loro stretti legami anche quando Washington sembra cercare di allontanare Mosca da Pechino. Mentre lo scenario geopolitico è in rapida evoluzione, il Wall Street Journal ha rilevato che le forze armate dei due Paesi “stanno lavorando insieme come mai prima d’ora”, accelerando il ritmo delle esercitazioni militari congiunte nel Pacifico, dai pressi dell’Alaska alle Filippine.

La strategia degli Stati Uniti di separare i due Paesi sarà impegnativa, ha osservato il principale corrispondente per gli affari esteri del WSJ, sottolineando l’approfondimento delle relazioni tra Cina e Russia, che vanno dalla cooperazione militare e di intelligence al sostegno economico, e il potenziale costo per Washington di alienarsi gli alleati in Europa.

Secondo il quotidiano economico americano, militari di Cina e Russia, i due principali avversari globali dell’America, stanno lavorando insieme come mai prima d’ora nella loro lunga collaborazione, sondando le difese degli Stati Uniti e dei loro alleati. Il messaggio per l’America di questa crescente collaborazione è che, se coinvolte in un conflitto militare, le forze statunitensi potrebbero trovarsi ad affrontare entrambi i Paesi.

Le esercitazioni militari e i pattugliamenti congiunti cino-russi sono diventati più frequenti e sempre più assertivi, come dimostra un’analisi delle attività recenti, e anche gli Stati Uniti e i loro alleati sono stati costretti a rispondere con maggiore frequenza, facendo decollare jet da combattimento e altri mezzi per salvaguardare il territorio.

Pechino e Mosca hanno mostrato una stretta collaborazione nei confronti di Giappone, Corea del Sud e Filippine, nazioni che gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere, e di Taiwan, a cui gli Stati Uniti vendono armi e forniscono addestramento. Washington ha mantenuto una politica di ambiguità sulla possibilità di difendere Taiwan da un’invasione cinese.

Oltre ai crescenti legami militari tra la Russia e la Corea del Nord, nemico degli Stati Uniti, la prospettiva di combattere contro più nemici aumenta la sfida per gli Stati Uniti nel preparare e sviluppare la strategia per un potenziale conflitto in Asia.