Russia: l’agenda per il vertice Putin-Zelensky “non è affatto pronta”

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato che non esiste un’agenda per un potenziale vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskiy, accusando quest’ultimo di opporre un rifiuto a ogni proposta.

Parlando al programma “Meet the Press with Kristen Welker” della NBC, Lavrov ha dichiarato che Putin si è detto pronto a incontrare Zelenskiy per discutere un possibile accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, a condizione che vi sia un’agenda adeguata per tale sessione, cosa che al momento manca.

Sia la Russia che l’Ucraina stanno cercando di dimostrare a Donald Trump di essere pronte a tentare di raggiungere un accordo di pace, un obiettivo che il leader statunitense ha dichiarato di voler mediare, accusandosi a vicenda di non essere sincere o disposte a negoziare in buona fede.

“Putin è pronto a incontrare Zelenskiy quando l’agenda per un vertice sarà pronta. E questa agenda non è affatto pronta”, ha detto Lavrov alla NBC, aggiungendo che per ora non è previsto alcun incontro.

Lavrov ha affermato che la Russia ha accettato di mostrarsi flessibile su una serie di questioni sollevate da Trump in un vertice USA-Russia la settimana scorsa, ma ha accusato l’Ucraina di non aver dimostrato la stessa flessibilità nei colloqui con Trump e gli alleati europei che sono seguiti a Washington.

“Lui (Trump) ha indicato chiaramente – ed era molto chiaro a tutti – che ci sono diversi principi che Washington ritiene debbano essere accettati, tra cui la non adesione dell’Ucraina alla NATO e la discussione delle questioni territoriali, e Zelenskiy ha detto di no a tutto”, ha affermato Lavrov. “Ha persino detto di no, come ho già detto, all’abrogazione della legislazione che vieta la lingua russa. Come possiamo incontrarci con una persona che finge di essere un leader?”

Trump aveva imposto a Putin una scadenza fino all’8 agosto per porre fine alla guerra, pena l’imposizione di nuove sanzioni contro la Russia e i paesi che acquistano il suo petrolio. Tuttavia, ha invece accettato di incontrare il leader del Cremlino in un vertice in Alaska venerdì scorso.

Da allora, la Russia ha mostrato pochi cambiamenti, mantenendo la maggior parte delle sue richieste di lunga data, pur proponendo di congelare la linea del fronte in due regioni ucraine che rivendica come proprie ed esprimendo la disponibilità a restituire potenzialmente piccole porzioni di territorio ucraino che controlla.

Secondo tre fonti a conoscenza delle posizioni del Cremlino, Putin vuole che l’Ucraina ceda l’intera regione orientale del Donbas, rinunci alle ambizioni di aderire alla NATO, rimanga neutrale e tenga le truppe occidentali fuori dal paese.

Zelenskiy, che ha dichiarato di non voler “regalare” alcun territorio alla Russia, ha affermato venerdì che il Cremlino sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che un incontro tra lui e Putin non abbia luogo. Ha inoltre esortato gli alleati dell’Ucraina ad applicare nuove sanzioni a Mosca qualora non mostrasse alcun desiderio di porre fine alla guerra.

