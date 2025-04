Satellite russo (sospettato di uso nucleare) fuori controllo

Analisti statunitensi hanno rilevato che il satellite russo Cosmos 2553, da tempo al centro di accuse legate a un presunto programma di armi antisatelliti nucleari, sta mostrando segni di rotazione incontrollata, suggerendo un possibile guasto. Il malfunzionamento, se confermato, rappresenterebbe un colpo alle ambizioni spaziali militari di Mosca.

I dati dei tracciatori spaziali

Secondo i radar di LeoLabs e le osservazioni ottiche di Slingshot Aerospace, il satellite – lanciato nel febbraio 2022, poco prima dell’invasione russa dell’Ucraina – ha mostrato movimenti anomali negli ultimi mesi. A novembre, LeoLabs ha classificato con “alta certezza” che il Cosmos 2553 fosse in caduta libera, mentre Slingshot ne ha registrato variazioni di luminosità tipiche di un oggetto in rotazione. Tuttavia, recenti osservazioni indicano una possibile stabilizzazione.

Il legame con le armi nucleari spaziali

Gli USA sostengono che il satellite, ufficialmente presentato come piattaforma di ricerca, in realtà serva a testare tecnologie per un’arma nucleare capace di distruggere intere costellazioni satellitari (come Starlink, cruciale per l’Ucraina). La Russia nega, ma il Cosmos 2553 orbita in una zona ad alta radiazione, insolita per satelliti convenzionali, alimentando i sospetti.

Implicazioni per la sicurezza spaziale

Il caso riflette la crescente militarizzazione dello spazio, dove USA e Russia competono da decenni. Il Pentagono sta potenziando i sistemi di tracciamento per distinguere tra attività civili e militari, mentre servizi commerciali come LeoLabs e Slingshot diventano sempre più rilevanti. Intanto, Mosca non ha commentato l’apparente avaria del satellite.