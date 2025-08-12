Sconvolgimento reciproco assicurato: terre rare della Cina ricatto per l’America

Dopo i dazi del cosiddetto “Giorno della Liberazione” imposti dal presidente Donald Trump, Pechino ha risposto introducendo controlli sulle esportazioni di sette elementi delle terre rare e dei magneti da essi prodotti.

Siamo onesti: i 17 elementi delle terre rare che si annidano in fondo alla tavola periodica – con nomi come disprosio e terbio – sono sconosciuti alla maggior parte delle persone.

Persino chi ha un’infarinatura di chimica probabilmente non ha idea del loro aspetto, e tanto meno del loro utilizzo.



Ma la sostanza geopolitica è chiara: la Cina sta attuando una stretta strategica sulla fornitura di minerali critici come le terre rare, colpendo al cuore l’industria della difesa occidentale.

Pechino, che controlla circa il 90% della produzione globale di terre rare e domina il mercato di molti altri elementi essenziali, sta usando questa leva per mettere in difficoltà la filiera militare degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Le aziende del settore difesa stanno subendo gravi ritardi nella produzione e un’impennata vertiginosa dei prezzi, costringendole a una disperata ricerca di alternative in tutto il mondo.

Questa politica restrittiva, intensificatasi in concomitanza con le crescenti tensioni commerciali, non è casuale ma mirata. Le autorità cinesi hanno implementato nuovi e complessi controlli sulle esportazioni, esigendo dai compratori occidentali informazioni dettagliate e sensibili sugli utilizzatori finali dei materiali. Vengono richieste prove, come foto dei prodotti o delle linee di produzione, per assicurarsi che i minerali non vengano impiegati per scopi militari. Di fatto, mentre le licenze per usi civili vengono gradualmente sbloccate, quelle destinate al settore della difesa rimangono bloccate o vengono negate.

L’impatto è già tangibile. Un produttore di componenti per droni militari statunitensi ha dovuto posticipare le consegne di due mesi per trovare magneti non cinesi. I prezzi di alcuni materiali sono schizzati alle stelle: il samario, un elemento cruciale per i magneti dei motori dei caccia in grado di resistere a temperature estreme, è stato offerto a un prezzo 60 volte superiore a quello standard. Anche le scorte di altri minerali non classificati come terre rare, quali germanio, gallio e antimonio — essenziali per proiettili, sensori a infrarossi e sistemi radar — sono a livelli pericolosamente bassi.

Questa crisi evidenzia la profonda dipendenza dell’apparato militare americano dalla Cina. Secondo un’analisi, quasi tutte le catene di approvvigionamento di minerali critici chiave per il Pentagono dipendono da almeno un fornitore cinese. Oltre 80.000 componenti usati nei sistemi d’arma del Dipartimento della Difesa contengono elementi ora soggetti ai controlli cinesi. Aziende di primo piano come Lockheed Martin e Leonardo DRS hanno già lanciato l’allarme sul rischio di tagli alla produzione.

La reazione dell’Occidente è in atto. Il Pentagono ha imposto di cessare l’acquisto di magneti di provenienza cinese entro il 2027 e ha investito centinaia di milioni di dollari in MP Materials, l’unico produttore di terre rare negli Stati Uniti, per potenziare la produzione nazionale. Inoltre, è stato istituito il “Critical Minerals Forum” per stimolare gli investimenti nell’estrazione mineraria negli USA e nei paesi alleati. Tuttavia, la strada per l’indipendenza è lunga e complessa, poiché per alcuni elementi l’estrazione è economicamente vantaggiosa solo in Cina e i nuovi fornitori non saranno in grado di garantire forniture stabili a breve termine.