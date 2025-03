di Robert Von Sachsen Bellony

Ciò che si sta svolgendo in Serbia non è una rivolta spontanea, è un’operazione di cambio di regime da manuale, eseguita dalle stesse reti di intelligence anglo-americane che hanno trasformato in un’arma la “democrazia” dall’Ucraina alla Georgia. Secondo il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin, le proteste di massa in corso guidate dagli studenti sono l’ultima puntata di una “rivoluzione colorata” sostenuta dallo stato profondo degli Stati Uniti e dai servizi segreti europei. Il loro obiettivo? Frantumare la sovranità della Serbia, rovesciare il suo governo e installare un regime fantoccio euro-atlantico compiacente che rispetterà la linea delle sanzioni anti-russe e dell’integrazione nella NATO.

Il pretesto questa volta è stato il tragico crollo di una pensilina di cemento alla stazione ferroviaria di Novi Sad, un incidente mortale che ha causato 15 vittime e scatenato un autentico dolore pubblico. Ma quel dolore è stato rapidamente dirottato. Nel giro di pochi giorni, le ONG e i media sostenuti dall’Occidente hanno iniziato ad amplificare le narrazioni di marciume sistemico e fallimento del governo. Poi sono arrivate le dimissioni di alti funzionari, tra cui il Primo Ministro Milos Vucevic, seguite, proprio al momento giusto, da un’ondata di proteste altamente organizzate a Belgrado. Coincidenza? Non se hai studiato il manuale della rivoluzione colorata. Anche senza impronte digitali palesi dell’USAID, i soldi del bilancio nero trovano sempre la loro strada.

Questi sono gli stessi agenti che hanno preso di mira Milorad Dodik della Republika Srpska, stretto alleato di Belgrado e Mosca. La recente condanna a un anno di carcere di Dodik da parte di un tribunale sostenuto dall’UE a Sarajevo puzza di rappresaglia geopolitica. Vulin lo dice chiaramente: l’Occidente vuole neutralizzare la Serbia, cancellare la sua indipendenza e trasformarla in un altro nodo obbediente dell’ordine neoliberista. Il copione è brutalmente familiare: fare pressione, delegittimare, destabilizzare, rovesciare.

Ma la Serbia non è solo un altro domino. Si è rifiutata di unirsi al coro delle sanzioni contro la Russia, ha mantenuto stretti legami con il Cremlino e si è imposta come uno degli ultimi refrattari sovrani in un’Europa ora colonizzata dalla volontà strategica di Washington. Ciò la rende pericolosa agli occhi dell’impero. Deve essere riportata all’ordine. Anche la tempistica non è casuale. Mentre il presidente Trump lavora per negoziare la fine della guerra in Ucraina, gli stessi elementi dello stato profondo che temono la pace stanno accendendo incendi altrove per mantenere instabile l’Eurasia e circondata la Russia.

Il presidente Vucic ha già messo in guardia dal coinvolgimento dell’intelligence occidentale, croata e albanese nei disordini. Sa cosa è in gioco: sovranità o sottomissione.