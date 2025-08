Stato della Palestina: ‘Non sorprende il boicottaggio USA – Israele all’ONU’

Nel settembre dello scorso anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, composta da 193 membri, aveva deciso di indire una conferenza nel 2025. L’evento, ospitato da Francia e Arabia Saudita, è stato però rinviato a giugno dopo l’attacco di Israele all’Iran.

Il rifiuto di partecipare da parte di Stati Uniti e Israele non è stata una sorpresa. È del tutto evidente che Israele non vuole uno stato palestinese. E anche gli Stati Uniti non lo vogliono.

Israele vuole l’intera terra palestinese. Sta lavorando attivamente per cacciare i palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. Se qualcuno nutriva ancora un briciolo di dubbio sulle reali intenzioni di Israele, la guerra genocida e la fame intenzionale a Gaza, unite all’espulsione forzata dei palestinesi dalle loro case e fattorie in Cisgiordania, hanno cancellato ogni residua incertezza.

Le fazioni estremiste all’interno di Israele continuano a respingere la prospettiva di uno stato palestinese, rafforzate dalla convinzione che gli Stati Uniti offriranno un sostegno incrollabile per resistere alle richieste internazionali di sovranità palestinese.

Jeffrey Sachs, professore alla Columbia University e consigliere speciale delle Nazioni Unite, afferma che “Israele è totalmente contrario” a uno stato palestinese.

“L’intera governance politica israeliana ora è totalmente contraria. Centinaia di migliaia di coloni illegali in Cisgiordania sono totalmente contrari. Smotrich, Ben-Gvir, Gallant, Netanyahu sono totalmente contrari”.

Secondo Sachs, solo gli Stati Uniti si oppongono alla creazione di uno stato palestinese.

“C’è un solo paese che si oppone all’imposizione di questa soluzione (la creazione dello Stato palestinese in linea con il diritto internazionale). Non l’Iran, non i sauditi, non l’Egitto, non la Russia, non la Cina, non nessun paese dell’Unione Europea. Un solo paese, e soltanto uno: gli Stati Uniti d’America”.

Israele si riferisce ora alla Cisgiordania chiamandola “Giudea e Samaria”. Già nel febbraio 2025, il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera degli Stati Uniti, Brian Mast, aveva ordinato al suo staff di usare il nome ebraico Giudea e Samaria per la Cisgiordania.

L’antica ferita palestinese si sarebbe potuta risolvere se gli Stati Uniti avessero fatto pressione su Israele affinché rispettasse il diritto dei palestinesi a una patria, in conformità con il diritto internazionale.

Se uno stato palestinese fosse stato creato, non ci sarebbe stato l’attacco del 7 ottobre. Oggi, figure ultra-ortodosse come il Ministro del Patrimonio Amichay Eliyahu vedono l’attacco del 7 ottobre come un dono per Israele.

“Il governo sta correndo per far sì che Gaza venga spazzata via… Grazie a Dio, stiamo cancellando questo male. Stiamo cacciando questa popolazione che è stata educata sul ‘Mein Kampf'”, ha detto recentemente Eliyahu, rallegrandosi per la sconcertante fame del popolo di Gaza.

Isolati a livello internazionale, Israele e gli Stati Uniti hanno inventato pretesti per boicottare la conferenza ONU.

Danny Danon, ambasciatore di Israele all’ONU, ha dichiarato lunedì: “Questa conferenza non promuove una soluzione, ma approfondisce l’illusione. Invece di chiedere il rilascio degli ostaggi e lavorare per smantellare il regno del terrore di Hamas, gli organizzatori della conferenza si impegnano in discussioni e plenarie scollegate dalla realtà”.

Anche un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha descritto l’evento come “un regalo ad Hamas, che continua a rifiutare le proposte di cessate il fuoco accettate da Israele che porterebbero al rilascio degli ostaggi e alla calma a Gaza”.

Il portavoce ha aggiunto che Washington ha votato contro la risoluzione dell’Assemblea Generale dello scorso anno che indiceva la conferenza e che “non sosterrà azioni che mettano a repentaglio la prospettiva di una soluzione pacifica e a lungo termine del conflitto”.

Sia l’ambasciatore israeliano che il portavoce del Dipartimento di Stato stanno apertamente falsificando i fatti.

È una campagna di disinformazione quella secondo cui Hamas avrebbe rifiutato la proposta di cessate il fuoco. Hamas chiedeva la fine della guerra, ma la parte israeliana voleva solo la liberazione dei suoi prigionieri per poi, dopo un po’, riprendere la guerra a Gaza, come ha fatto a marzo.

Contrariamente a quanto affermato dall’ambasciatore Danon e dal portavoce del Dipartimento di Stato, sono l’apartheid contro i palestinesi e l’occupazione delle loro terre che hanno preparato il terreno per tutte queste calamità.

Il 18 aprile 2024, gli Stati Uniti hanno di fatto impedito alle Nazioni Unite di riconoscere uno stato palestinese, ponendo il veto in Consiglio di Sicurezza per negare ai palestinesi la piena adesione all’organismo mondiale.

Hanno posto il veto su una bozza di risoluzione che raccomandava all’Assemblea Generale dell’ONU, composta da 193 membri, che “lo Stato di Palestina fosse ammesso come membro” delle Nazioni Unite.

Per trarre in inganno il mondo, il vice ambasciatore statunitense all’ONU, Robert Wood, disse al Consiglio: “Gli Stati Uniti continuano a sostenere con forza una soluzione a due stati. Questo voto non riflette un’opposizione alla statualità palestinese, ma è piuttosto un riconoscimento che essa potrà scaturire solo da negoziati diretti tra le parti”.

È palese a tutti che gli israeliani non si siederanno con i palestinesi per discutere la creazione di uno stato palestinese, e questo è qualcosa di cui gli Stati Uniti sono pienamente consapevoli. I leader israeliani, specialmente i più radicali, non riconoscono nemmeno i palestinesi come interlocutori per un negoziato.

Dato l’approccio di Washington a questa ferita palestinese che dura da decenni, gli Stati Uniti rimangono complici delle tragedie che i palestinesi hanno affrontato, che questa volta hanno raggiunto un livello inimmaginabile: il genocidio e la carestia di Gaza.