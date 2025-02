Trump impone sanzioni contro la Corte penale dell’Aja per l’indagine su Gaza

Il presidente Donald Trump ha autorizzato sanzioni contro i funzionari della Corte penale internazionale che indagano sugli Stati Uniti e i loro alleati, una mossa che ha attirato la condanna del tribunale dell’Aia.

Secondo quanto riferito da un funzionario della Casa Bianca, Trump ha firmato l’ordine esecutivo giovedì scorso, rilanciando una politica del suo primo mandato contro un’organizzazione che ha definito una minaccia per la sovranità americana.

L’ordine negherebbe i visti e bloccherebbe l’accesso ai fondi dei dipendenti della CPI e dei loro familiari che assistono in indagini relative a cittadini e alleati americani. L’ordine arriva in risposta all’emissione da parte della Corte di mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa del Paese per la campagna militare a Gaza.

La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato che la Corte ha tracciato “una vergognosa equivalenza morale” tra i leader israeliani e Hamas, designato dagli Stati Uniti come gruppo terroristico, che ha lanciato l’attacco mortale del 7 ottobre 2023 che ha scatenato i combattimenti. Il Consiglio ha inoltre affermato che la Corte penale internazionale ha “poteri ampi e non rendicontabili che rappresentano una minaccia significativa alla sovranità degli Stati Uniti e alle nostre protezioni costituzionali”.

Trump e i suoi alleati hanno a lungo criticato la Corte penale internazionale come simbolo del tipo di internazionalismo che essi disapprovano e sostengono che essa interferisca impropriamente negli affari americani. Gli Stati Uniti non hanno mai fatto parte della Corte, che è stata creata nel 2002 per perseguire crimini di guerra, genocidi e altre atrocità che altrimenti non sarebbero state accusate. Nel 2020 Trump ha imposto sanzioni a un procuratore della CPI, per aver indagato sui presunti crimini di guerra degli Stati Uniti in Afghanistan.

Venerdì la Corte ha condannato l’ordine esecutivo, che a suo dire cerca di “danneggiare il suo lavoro giudiziario indipendente e imparziale”.

“La Corte è fermamente schierata con il suo personale e si impegna a continuare a fornire giustizia e speranza a milioni di vittime innocenti di atrocità in tutto il mondo, in tutte le situazioni che le vengono sottoposte”, ha dichiarato in una dichiarazione sul suo sito web.

Sia la CPI che il massimo tribunale delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia, hanno sede all’Aia. La CPI indaga e processa persone accusate di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimine di aggressione.

Il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp ha dichiarato che i Paesi Bassi “deplorano” l’ordine esecutivo statunitense che impone sanzioni alla CPI. I Paesi Bassi hanno una “forte reputazione e responsabilità come Paese ospitante di importanti istituzioni legali internazionali” e, in “buona fede, adempiranno agli obblighi vincolanti del diritto internazionale e dei trattati”, secondo un post su X.

