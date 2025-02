Trump minaccia di annullare la tregua a Gaza se gli ostaggi non saranno rilasciati

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che annullerà l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e scatenerà “l’inferno” se tutti gli ostaggi non saranno rilasciati entro sabato.

“Ma per quanto mi riguarda, se tutti gli ostaggi non saranno restituiti entro le 12 di sabato – penso che sia un momento appropriato – direi di annullarlo e di far scoppiare l’inferno”, ha detto Trump.

“Li vogliamo tutti indietro. Parlo per me stesso. Israele può annullarlo, ma per quanto mi riguarda, sabato alle 12 – e se non saranno qui, si scatenerà l’inferno”.

Trump dice che potrebbe “plausibilmente” bloccare gli aiuti a Giordania ed Egitto se non accolgono i palestinesi

Il presidente degli Stati Uniti ha anche dichiarato che potrebbe “plausibilmente” bloccare gli aiuti alla Giordania e all’Egitto se si rifiutassero di accogliere i palestinesi, dopo aver ventilato un piano per sradicare i palestinesi da Gaza verso i due Paesi e occupare l’enclave bloccata.

La minaccia è arrivata dopo che l’Egitto ha respinto “qualsiasi compromesso” che possa violare i diritti dei palestinesi, in una dichiarazione rilasciata dopo che la Giordania e l’Egitto sono stati costretti a lasciare il paese.

La tregua nella guerra di Israele contro Gaza – che avrebbe ucciso oltre 48.208 palestinesi, cifra rivista dai funzionari a quasi 62.000, con l’aggiunta di migliaia di dispersi e presunti morti – entra nel suo 24° giorno.

I media sauditi continuano a criticare aspramente Netanyahu per le sue dichiarazioni contro il Regno

I media ufficiali sauditi hanno condannato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per le sue dichiarazioni contro il regno e hanno criticato il piano del presidente statunitense Donald Trump di sequestrare Gaza e sfollare con la forza i palestinesi.

L’agenzia di stampa saudita ha continuato per il secondo giorno a pubblicare le condanne delle organizzazioni internazionali e dei Paesi arabi e islamici in merito alle dichiarazioni di Netanyahu.

Attraverso servizi televisivi e post su X, la TV Al-Ekhbariya ha criticato aspramente Netanyahu e ha respinto il piano di Trump di sfollare con la forza i palestinesi.