USA e Europa: scudo per Zelensky e trilaterale con Trump e Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump hanno espresso la speranza che il loro vertice di lunedì alla Casa Bianca con i leader europei possa infine portare a colloqui trilaterali con Vladimir Putin per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

L’incontro è stato organizzato frettolosamente dopo il vertice di Trump con Putin in Alaska di venerdì, al termine del quale il presidente americano ha dichiarato che l’onere di porre fine al conflitto ricadeva su Zelensky. Prima dell’incontro, attacchi russi sulle città ucraine hanno ucciso 10 persone e ne hanno ferite altre decine, secondo quanto riportato dal New York Times. Secondo il quotidiano, i funzionari ucraini considerano questi attacchi la prova che la Russia non ha intenzione di fermare le ostilità.

Allo stesso modo, gli alleati europei dell’Ucraina sono arrivati a Washington scettici sul fatto che Putin voglia davvero la pace e preoccupati che Trump possa tentare di forzare Kiev a fare concessioni inaccettabili. Il presidente repubblicano riecheggia da tempo le tesi del Cremlino riguardo alla guerra, sostenendo tra le altre cose che l’Ucraina dovrebbe cedere territori per porre fine all’offensiva russa.

Dal canto suo, lunedì l’Ucraina ha dichiarato di aver sferrato un nuovo attacco al sistema dell’oleodotto russo Druzhba, interrompendo un condotto importante per l’approvvigionamento di greggio in alcune aree dell’Europa centrale. Lunedì il prezzo del petrolio è salito, con il West Texas Intermediate che ha guadagnato circa l’1%, superando i 63 dollari al barile.