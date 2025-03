Vannacci prevede una false flag con strage tipo 11 settembre

Ci convinceranno a combattere in Ucraina con una strage o un disastro industriale. Magari un attacco russo contro civili o un incidente a Zaporizhzhia, evocando Chernobyl. Si crea il panico, giustificare più spese militari e spingere l’Europa verso la guerra. Spero di sbagliarmi.

Non rinunciando a “salvare il pianeta” distruggendo il benessere di noi bocche inutili

Intanto Le Kul moltiplica le provocazioni a Mosca, sperando di trascinarla in una reazione..

Kiev usa per la prima volta jet francesi Mirage

Il Cremlino: «Il riarmo della Ue è contro la Russia, prenderemo contromisure appropriate»

ROMA, 07 marzo 2025, 12:56 – Redazione ANSA

Durante il massiccio attacco aereo russo nella notte con “67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed”, le difese aeree ucraine “hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi”. Lo rende noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina, riferendo che nell’azione di difesa sono stati coinvolti “anche aerei da combattimento tra cui gli F-16 e in Mirage-200

Il comunicato sottolinea che “i caccia francesi, arrivati in Ucraina solo un mese fa, hanno preso parte per la prima volta al respingimento di un attacco aereo nemico”. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che la notte scorsa le forze aeree, navali e terrestri russe hanno condotto attacchi con missili e droni “contro infrastrutture del gas e dell’energia che sostengono il funzionamento del complesso militare-industriale dell’Ucraina”. “Gli obiettivi degli attacchi sono stati raggiunti e tutti i bersagli sono stati colpiti”, afferma il ministero in un comunicato postato sul suo canale Telegram.

“Il riarmo della Ue – ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax – sta avvenendo principalmente contro la Russia, che potrebbe essere costretta ad adottare contromisure appropriate”.

Vannacci: Macron dimostra arroganza e irresponsabilità proponendo il possibile invio di truppe europee in Ucraina. L’Europa non è neutrale e non può guidare una missione di interposizione credibile. L’Italia non segua questa follia bellicista, se Macron vuole combattere, lo faccia lui”

E la Giorgia dice frasi senza senso al solo scopo di mostrarsi d’accordo con “loro”

Giorgia Meloni propone di estendere l’articolo 5 della NATO all’Ucraina senza che il paese diventi membro dell’alleanza militare.

Frase senza senso, perché esige il placet del socio di maggioranza della NATO, e Trump minaccia addirittura di… uscirne. Inoltre

rinnega le parole spese con Trump e non sa che l’art. 5 non si può estendere a paesi già in guerra

E vi stanno preparando… a modo loro:

Il Foglio neocon comanda:

Investire la ricchezza privata nella difesa, la sfida europea al pol. corr.

Tradotto: vi prendiamo i risparmi:

Fonte: Maurizio Blondet