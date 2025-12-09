“David Rossi fu ucciso”. Svolta nel giallo del Monte dei Paschi

“Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che ‘David Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere’. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma”. Lo sottolineano le “Le Iene” che – nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei in onda questa sera in prima serata su Italia 1 – daranno gli sviluppi del caso in esclusiva.

Gregori (Ris) in Commissione: “Qualcuno lo teneva per il polso”

“Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Era appeso al balcone con qualcuno che lo sorreggeva, almeno nell’ultimo istante, e lo teneva per il polso sinistro provocando le lesioni e il distacco dell’orologio”, afferma il tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori, consulente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ascoltato insieme al consulente e medico legale Robbi Manghi, davanti allo stesso organismo parlamentare per illustrare la relazione del Ris sugli esperimenti svolti sulla caduta dell’ex manager dalla finestra e sulle prove di tenuta del cinturino dell’orologio che portava al polso per capire in che modo – prima dell’impatto al suolo – possa essersi staccato dalla cassa e per chiarire le origini delle lesioni sul polso sinistro.

Gregori ha sottolineato che sono stati svolti “23 test” tesi ad accertare in che modo possa essere stata provocata la rottura di entrambe le anse e quindi del cinturino dell’orologio di David Rossi: “Se si afferra bene la cassa dell’orologio nell’azione di trattenere il corpo ecco che, in determinati modi di afferramento, si stacca la cassa da entrambe le parti dal cinturino”. Ben “quattro volte su 23” è stata riprodotta negli esperimenti questa dinamica: “Per noi è un risultato sicuramente eccezionale. Abbiamo capito come è possibile staccare la cassa dell’orologio da entrambe le anse”. Nel corso dell’esperimento è stata anche osservata la stessa traiettoria relativa alla caduta “della cassa e del cinturino” che si osserva nella precipitazione di Rossi. Durante l’analisi si è anche cercato di capire se invece il cinturino si sia potuto sganciare perché impigliato in un perno centrale presente sul davanzale della finestra di Rocca Salimbeni dalla quale l’ex capo della Comunicazione di Mps precipitò: un’ipotesi tuttavia risultata “remota”.

Il servizio de Le Iene

Le risultanze del Ris arrivano all’indomani di un’altra novità sul caso, anticipata dalla trasmissione ‘Le Iene’ riferita a un’analisi realizzata con un manichino antropomorfo virtuale dall’ingegnere forense Giuseppe Monfreda secondo la quale l’ex manager non si è suicidato.

Anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, con le indagini e i nuovi esperimenti del Ris di Roma, confermerebbe la conclusione a cui è giunta la nuova simulazione 3D commissionata da Le Iene”, affermano Le Iene che aggiungono: “Le conclusioni coincidono con la nuova consulenza tecnica commissionata da Le Iene e che per la prima volta permetterebbe di affermare, sulla base di un riscontro scientifico, che David Rossi ‘Non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato vittima di un omicidio'”.

“A sostenerlo le recenti verifiche e una simulazione digitale effettuata con un manichino antropomorfo virtuale, costruito rispettando alla lettera le proporzioni del corpo di Rossi, effettuata da uno studio di ingegneria forense consultato da Le Iene. La nuova simulazione metterebbe infatti in forte discussione le conclusioni raggiunte fino ad oggi dalla super perizia, presentata dal Ris dei carabinieri nel 2022 su mandato parlamentare, che concludeva che ‘David Rossi si sarebbe lasciato cadere con gesto anticonservativo mollando la sbarra della finestra a cui era appeso'”. Come spiega l’ingegnere forense Giuseppe Monfreda, uno dei massimi esperti in Italia proprio del software usato tre anni fa per realizzare la simulazione del dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza, ma che però sarebbe giunto a conclusioni opposte: “David Rossi non si è suicidato, David Rossi è stato ucciso” (GUARDA IL VIDEO).