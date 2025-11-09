Fisco, l’evasione rialza la testa in Italia. Il sommerso vale il 9,1% del Pil

L’economia sommersa risale ai livelli precedenti la crisi pandemica e l’evasione rialza la testa tornando sopra la soglia psicologica dei 100 miliardi. Cresce il lavoro non regolare, il sommerso si concentra soprattutto nel Mezzogiorno e se da un lato si riducono gli evasori del canone Rai, dall’altro aumenta il nero negli affitti. È la fotografia contenuta nell’ultima Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel 2022, ultimo anno per il quale sono disponibili le informazioni rilevanti, il gap complessivo (tributario e contributivo) è risultato compreso fra 98,1 e 102,5 miliardi (in base a due diverse ipotesi usate nella stima sul lavoro dipendente), con un incremento rispetto al 2021 di circa 3,5 miliardi.

Dopo il calo del 2000, l’evasione torna dunque a rivedere i 100 miliardi. Ma rispetto ai livelli del 2018 il gap rimane di circa 5-5,9 miliardi inferiore. L’evasione contributiva si attesta a 8,4-11,6 miliardi, mentre le mancate entrate tributarie si attestano a 89,7-90,9 miliardi. Sono in crescita l’evasione dell’Irpef da impresa e lavoro autonomo, dell’Irap, dell’Iva, dell’Ires. Aumenta anche l’evasione sugli affitti, che dopo il “notevole calo” nel 2020-21 in conseguenza della pandemia, risale a 875 milioni (dai 625 milioni del 2021). In controtendenza gli evasori del canone Rai, che scendono a 1,56 milioni, dagli 1,7 del 2021: con l’introduzione nel 2016 del ‘canone in bolletta’ si è di fatto “riusciti ad abbattere drasticamente il numero degli evasori del canone Rai” – evidenzia la relazione – che sono passati dagli oltre 7 milioni del 2011-2015 ai circa 1,7 milioni del 2016.