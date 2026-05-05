Arriva ‘Ombre – Il lato oscuro dei soldi’, nuovo podcast dedicato a scandali e crimini finanziari

Como, 5 maggio 2026 – In occasione del Salone del Risparmio 2026 Borsa&Finanza annuncia il lancio di “OMBRE – Il lato oscuro dei soldi”, nuovo videopodcast di inchiesta ideato e condotto da Massimiliano Carrà e Hillary Di Lernia. Un progetto editoriale che nasce con l’obiettivo di esplorare la zona grigia in cui si incontrano economia, finanza, potere istituzionale e cronaca giudiziaria, andando oltre la superficie dei grandi casi italiani e internazionali che hanno segnato l’opinione pubblica.

La prima stagione sarà composta da sei episodi, ciascuno dedicato ad alcune delle più grandi truffe e ai più rilevanti crimini finanziari della storia internazionale e italiana, analizzati attraverso una chiave narrativa e investigativa che unisce ricostruzione documentale e testimonianze dirette.

La serie si propone come un viaggio dentro i meccanismi meno visibili dei sistemi economici contemporanei: operazioni finanziarie complesse, intrecci tra istituzioni e gruppi bancari, crisi aziendali, ma anche vicende umane che, secondo la lettura proposta dal podcast, si collocano al confine tra verità ufficiali e interrogativi ancora aperti. Il debutto della serie è affidato a un caso simbolico e altamente controverso: la morte di David Rossi, responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena.

La notte di Mps: come è morto David Rossi

La prima puntata di “OMBRE”, divisa in due episodi, ricostruisce in maniera dettagliata il contesto economico e finanziario in cui maturano gli eventi legati alla morte di Rossi, avvenuta il 6 marzo del 2013. La narrazione ripercorre l’operazione Antonveneta del 2007, l’acquisizione per circa 9 miliardi di euro, e le successive operazioni strutturate e derivati che hanno contribuito a la situazione patrimoniale della banca. È in questo contesto che si colloca la figura di David Rossi. Accanto all’analisi dei fatti e dei documenti finanziari, l’episodio contiene testimonianze esclusive di forte impatto. Tra queste, le interviste all’avvocato della famiglia Rossi, Carmelo Miceli, che solleva interrogativi cruciali sulle indagini e sulle possibili omissioni investigative, a Carolina Orlandi, figlia di David Rossi, che ricostruisce le ore drammatiche della scomparsa del padre e i momenti precedenti alla tragedia. Ad arricchire i contenuti esclusivi delle prime due puntate del podcast dedicati a David Rossi i racconti e i dettagli inquietanti sull’accaduto di una fonte anonima molto vicina al responsabile della comunicazione di Montepaschi.