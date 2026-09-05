Collana ‘Giornalismo d’inchiesta’, focus su Peter Thiel

Il Corriere della Sera sta pubblicando da alcune settimane, in edicola, Giornalismo d’inchiesta, una collana che raccoglie alcuni dei nomi più autorevoli della stampa internazionale, tra cui diversi premi Pulitzer, insieme alle firme storiche del Corriere.
È quindi un grande piacere annunciarvi che nella collana è stato incluso anche il mio libro su Peter Thiel, L’anima nera della Silicon Valley. Lo trovate in tutte le edicole da sabato 5 settembre, al prezzo di 9,99 euro più il costo del quotidiano. (l.c.)