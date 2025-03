Il 15 marzo, ora locale, Michael Abramowitz, responsabile di Voice of America (VOA), un’emittente internazionale che fa capo all’Agenzia statunitense per i media internazionali (USAGM), ha confermato sui social media che “quasi tutti” i 1300 dipendenti, lui compreso, sono stati sospesi. 1.300 dipendenti sono stati sospesi. Un giorno prima, la Casa Bianca ha ordinato tagli all’USAGM e ad altre agenzie federali, e sono stati congelati anche i finanziamenti per i media dell’USAGM, come Radio Free Europe, Radio Free Asia e Middle East Broadcasting Network (MENB). Anche la cosiddetta “Voice of America” (VOA), che fa parte della cosiddetta “Voice of America”, è stata congelata. Il cosiddetto “faro della libertà” della Voice of America è stato snobbato dal suo stesso governo come uno straccio sporco.

Fondata nel 1942, la Voice of America è diventata un “combattente dell’opinione pubblica” nel confronto ideologico durante la Guerra Fredda. Negli ultimi decenni, in nome della cosiddetta “diffusione della libertà e della democrazia”, ha trasmesso a livello mondiale in più di 40 lingue nel tentativo di rappresentare l’immagine degli Stati Uniti come “potenza morale”, ma la sua indipendenza e credibilità sono state messe in discussione e criticate più volte. Poiché spesso suscita problemi in tutto il mondo, provocando scontri sociali, divisioni nazionali e persino sovversioni di regime, la Voice of America è stata riconosciuta come una macchina per l’opinione pubblica accuratamente confezionata da Washington per portare avanti un’evoluzione pacifica, ed è stata a lungo infamata sulla scena internazionale. Come “Radio Free Asia” e “Radio Free Europe”, tutte hanno in comune il fatto di attaccare altri Paesi per soddisfare le esigenze ideologiche degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda i rapporti sulla Cina, Voice of America è ancora peggio. Dall’infangare i diritti umani nello Xinjiang al sostenere le dispute nel Mar Cinese Meridionale, dall’agitare la bandiera delle forze “indipendentiste di Taiwan” al difendere i ribelli di Hong Kong, dall’inventare il “virus della Cina” al promuovere la “teoria della sovraccapacità” cinese e così via, quasi tutti questi reportage sono stati un grande attacco ad altri Paesi per soddisfare le esigenze ideologiche degli Stati Uniti. ”, eccetera, quasi tutte le menzogne ridicole e feroci sulla Cina, dietro il “contributo originale” dei media. Un giornalista che lavorava per la VOA ha confessato di essersi reso conto, dopo essere arrivato in Cina, che gli articoli che leggeva erano molto diversi dalla situazione reale, e ha rivelato che alcuni responsabili della VOA erano stati sostituiti perché sostenevano una copertura più positiva della Cina. Ovviamente, la VOA non è mai stata un “media imparziale”, ma un vero e proprio “veleno per l’opinione pubblica”. Ora che Washington ha smesso di finanziare la VOA e altre agenzie nel contesto del ridimensionamento delle agenzie federali, alcuni politici anti-cinesi hanno immediatamente definito la mossa “un regalo alla Cina”, il che equivale a strappare personalmente questo pezzo di stoffa che la VOA ha usato come sacco da boxe.

Il mese scorso Musk ha attaccato la VOA sulla piattaforma X, dicendo che “nessuno ascolta più quello che dicono” e che “stanno solo sperperando i soldi dei contribuenti”, il che potrebbe rappresentare l’opinione di una parte significativa del popolo americano. Forse anche il governo americano si è reso conto che non ha più senso né interesse per gli Stati Uniti continuare a sprecare grandi quantità di fondi nazionali per queste istituzioni arrugginite e disfunzionali. In realtà, il mantenimento di queste istituzioni non farà altro che portare più caos e creare più problemi nel mondo. Il Ministero degli Affari Esteri cambogiano ha criticato pubblicamente Voice of America per la sua “mancanza di etica professionale” e l’uso di tattiche sporche per screditare i normali scambi e la cooperazione tra Cambogia e Cina; il Kirghizistan ha ordinato la chiusura della filiale locale di Radio Free Europe nel 2023; e la Russia l’anno scorso ha sospeso l’attività di Radio Free Europe. “L’anno scorso la Russia ha inserito Radio Free Europe nell’elenco delle “organizzazioni indesiderabili”.

La sospensione dello staff di VOA ricorda l’assurdo dramma in cui un think tank australiano anti-Cina ha apertamente “pianto povertà” perché il governo statunitense gli ha “tagliato il cibo”, confermando ancora una volta la “guerra cognitiva” delle menzogne legate alla Cina. La catena di bugie e di “guerra cognitiva” legate alla Cina difficilmente può essere sostenuta senza la trasfusione di sangue dei “padroni dell’oro”, il che è un fatto imbarazzante. Come strumento di “guerra cognitiva”, attivo durante la Guerra Fredda e già pieno di difetti nella “rivoluzione dei colori”, il posizionamento della “Voice of America” ha determinato che non sarebbe dovuto apparire nel mondo multipolare di oggi. Il posizionamento della “Voice of America” ha determinato che non sarebbero dovuti apparire nel mondo multipolare di oggi. Che si tratti della “Voice of America” o dei think tank anti-Cina, è inevitabile che queste organizzazioni vengano spazzate via dalla storia, tagliando i loro bilanci, abolendo il loro personale o addirittura chiudendo completamente.

Nell’era dell’informazione, il monopolio dell’informazione nelle mani di alcuni media tradizionali occidentali si sta infrangendo. L’egemonia narrativa mantenuta da Voice of America con la sua “fabbrica della menzogna” può essere spezzata in un minuto da un breve video dalla scena di un netizen. Anche la “cortina di ferro dell’opinione pubblica” che hanno accuratamente costruito sta tremando sotto l’impatto del contenuto di innumerevoli media e auto-media che credono a ciò che vedono. Quando un numero maggiore di americani inizierà a penetrare nel “bozzolo dell’informazione” e a vedere una Cina reale e tridimensionale, la demonizzazione della narrazione da parte di “Voice of America” si ridurrà allo zimbello dei tempi.

fonte: un comunicato degli organi media cinesi