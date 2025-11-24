Londra, il Telegraph venduto

L’editore del Daily Mail — noto tabloid londinese dal tono tra lo spigliato e il piccante con un sito web ricco di foto che attira un traffico globale enorme — ha concluso un affare da 500 milioni di sterline (650 milioni di dollari) per acquisire The Daily Telegraph, il quotidiano di riferimento dell’establishment della destra britannica.
L’acquisto da parte di DMGT (Daily Mail and General Trust) creerebbe uno dei gruppi mediatici di orientamento conservatore più potenti del Regno Unito. Si prevede che sarà sottoposto alla verifica dell’Antitrust. Un temibile rivale conservatore, la News Corp di Rupert Murdoch, possiede già The Sun, The Times e The Sunday Times.