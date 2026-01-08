MAGA Media: fine della corsa

La frammentazione interna e la crisi dell'editoria digitale in America affossano il traffico e i download delle app di destra.

Negli ultimi due anni, le principali applicazioni di informazione di area conservatrice in America hanno registrato una crescita pressoché nulla, sia in termini di traffico che di download. Secondo un’analisi curata da Sara Fischer per Axios e basata sui dati di Apptopia e Similarweb, questa fase di stallo riflette la progressiva frammentazione del fronte mediatico legato al movimento MAGA, aggravata dalle sfide strutturali che stanno colpendo l’intero mercato dei media. I dati indicano che i download mensili per alcune delle piattaforme un tempo più popolari, tra cui Truth Social e Newsmax, sono in costante calo nell’ultimo biennio.

Anche sul fronte del traffico web la situazione appare critica: secondo il blog di analisi TheRighting, quasi ogni sito conservatore monitorato ha subito una contrazione delle visite lo scorso novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’unica eccezione degna di nota in questo panorama è rappresentata da Truth Social, che ha segnato un incremento del 5%. Tuttavia, è necessario inquadrare il fenomeno in un contesto più ampio, poiché il calo dell’interesse non risparmia il resto dell’editoria digitale, che oggi fatica a ritrovare i livelli di coinvolgimento eccezionali registrati durante il periodo della pandemia.

Line charts show monthly downloads of U.S. right-wing apps from January 2024 through December 2025. Rumble had approximately 245,000 downloads in December 2025, followed by Truth Social with 208,000. Other apps are Newsmax at 100,000 downloads and DailyWire+ at 77,000. OANN has nearly 8,000 downloads, while BlazeTV is the lowest with about 2,200.

