MAGA Media: fine della corsa

Negli ultimi due anni, le principali applicazioni di informazione di area conservatrice in America hanno registrato una crescita pressoché nulla, sia in termini di traffico che di download. Secondo un’analisi curata da Sara Fischer per Axios e basata sui dati di Apptopia e Similarweb, questa fase di stallo riflette la progressiva frammentazione del fronte mediatico legato al movimento MAGA, aggravata dalle sfide strutturali che stanno colpendo l’intero mercato dei media. I dati indicano che i download mensili per alcune delle piattaforme un tempo più popolari, tra cui Truth Social e Newsmax, sono in costante calo nell’ultimo biennio.

Anche sul fronte del traffico web la situazione appare critica: secondo il blog di analisi TheRighting, quasi ogni sito conservatore monitorato ha subito una contrazione delle visite lo scorso novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’unica eccezione degna di nota in questo panorama è rappresentata da Truth Social, che ha segnato un incremento del 5%. Tuttavia, è necessario inquadrare il fenomeno in un contesto più ampio, poiché il calo dell’interesse non risparmia il resto dell’editoria digitale, che oggi fatica a ritrovare i livelli di coinvolgimento eccezionali registrati durante il periodo della pandemia.