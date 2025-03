Rai, nuovi direttori dei Tg: Zurzolo al posto di Petrecca a RaiNews24

Trovata l’intesa nella maggioranza di centrodestra sulle nomine ai vertici dei Tg della Rai. Ora, il Consiglio d’Amministrazione di via Mazzini che si riunirà il prossimo 20 marzo, avrà il compito di approvare le nomine.

Rai, le nuove nomine

Alla fine Giorgia Meloni pare aver avuto la meglio nell’accordo sui direttori dei tg della Rai. Secondo quanto riporta Repubblica, a pochi giorni dal cda sulle nomine che si terrà giovedì, Fratelli d’Italia ha strappato alla Lega il Giornale Radio: Nicola Rao prenderà il posto del pensionando Francesco Pionati.

I meloniani avrebbero voluto anche la Tgr ma, come compromesso, hanno accordato al Carroccio la conferma di Roberto Pacchetti. Forza Italia invece ha ottenuto la nomina di Federico Zurzolo a RaiNews24, che andrà a sostituire Paolo Petrecca, sfiduciato dalla redazione. Petrecca assumerà la direzione di RaiSport, per cui era candidato anche Riccardo Pescante. Il Tg3, invece, vedrà la conferma di Pierluca Terzulli, sostenuto da Pd, 5 Stelle e Avs. Un nodo ancora da risolvere riguarda i Generi, dove Marcello Ciannamea, direttore del Prime time, rischia la sostituzione, con Salvini che spinge per Williams Di Liberatore.