Social media: gli utenti mollano X, tutti su YouTube, Facebook e Instagram

Il panorama dei social media sta subendo una profonda trasformazione, specchio della frantumazione già vissuta dal mondo dell’informazione tradizionale. Un nuovo studio del Pew Research Center rivela che non esiste più un “pubblico generale”, ma una miriade di comunità distinte, rendendo sempre più complesso per brand, aziende e personaggi pubblici catturare l’attenzione collettiva.

I dati del sondaggio

Il panorama digitale statunitense continua a essere dominato da YouTube e Facebook, utilizzati rispettivamente dall’84% e dal 71% degli adulti. È quanto emerge da un’indagine del Pew Research Center condotta tra febbraio e giugno 2025 su un campione di 5.022 americani.

Instagram si conferma come l’unica altra piattaforma che raggiunge almeno la metà della popolazione, con un’adesione del 50%. Seguono, con percentuali minori, TikTok (37%) e WhatsApp (32%), mentre Reddit, Snapchat e X (l’ex Twitter) registrano dati ancora più contenuti.