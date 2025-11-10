Sta per essere venduto ‘The Telegraph’, quotidiano della destra britannica

La nebbia dell’incertezza che da tempo avvolgeva il futuro del Telegraph Media Group sembra finalmente diradarsi, o forse è solo cambiata la sua composizione. La novità, che scuote il panorama mediatico, è che RedBird Capital Partners – un fondo americano di private equity – ha ufficialmente depositato la richiesta di approvazione al governo britannico per l’acquisizione del gruppo che controlla il quotidiano punto di riferimento dei conservatori inglesi. Sul tavolo c’è un’offerta pesante, 500 milioni di sterline, una cifra che è il biglietto d’ingresso per l’avvio formale del complesso iter di revisione governativa. Questo passaggio è cruciale e tutt’altro che una formalità burocratica.

La mossa di RedBird arriva dopo un lungo e logorante periodo di stallo, un limbo proprietario che ha tenuto l’intero gruppo editoriale con il fiato sospeso, rendendolo vulnerabile e frenandone le strategie. La situazione si era infatti impantanata in modo quasi spettacolare qualche tempo prima. Un precedente tentativo di scalata, orchestrato da una cordata che includeva RedBird e IMI, era stato bloccato sul nascere, finendo dritto contro il muro delle nuove e rigide normative varate dal governo del Regno Unito.

Queste leggi sono state introdotte proprio per sbarrare la strada a entità statali straniere che cercano di mettere le mani sulle testate giornalistiche nazionali, un nervo scoperto per la sicurezza nazionale e l’influenza culturale del paese. Per superare lo scoglio politico e legale, che sembrava insormontabile, la struttura dell’accordo è stata completamente reingegnerizzata. La nuova architettura è studiata per essere legalmente inattaccabile.

RedBird Capital Partners, la società di investimento americana, figurerà come unico e indiscusso proprietario di controllo, assumendo così la piena responsabilità della linea editoriale e della gestione. IMI, il veicolo di investimento sostenuto da Abu Dhabi e partner ingombrante nella precedente cordata, è stato di fatto declassato a un ruolo di semplice investitore di minoranza, un finanziatore silenzioso. La quota di IMI sarà rigorosamente limitata a un massimo del 15%, una soglia calcolata per rientrare nei paletti imposti dalla nuova legislazione britannica sulle partecipazioni statali.

Con questa mossa, RedBird punta a chiudere definitivamente la partita dell’instabilità e a iniettare i capitali freschi necessari per il rilancio del quotidiano conservatore. L’obiettivo dichiarato è un investimento massiccio e immediato nelle attività digitali del gruppo, un potenziamento dell’uso dell’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati e l’ottimizzazione dei contenuti e, soprattutto, una decisa e aggressiva espansione del marchio Telegraph a livello internazionale. Il mercato americano, in particolare, è nel mirino di RedBird, che vede nel Telegraph un potenziale brand globale ancora largamente inespresso, pronto per essere rilucidato e lanciato nell’arena globale dell’informazione.