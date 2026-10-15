Stampa, continua lo sfacelo: fatturato totale -6,6%

L’Osservatorio Stampa FCP pubblica i dati relativi al mese di agosto 2026. E il trend già negativo del settore lascia ancora di più il segno rispetto ad agosto 2025.
Il totale del fatturato, infatti, decresce e arriva a toccare il -6,6%. Andando ad analizzare i compartimenti più nello specifico, quotidiani e periodici si rincorrono sottozero. I primi affondano a -6,4% (solo il Legale performa in positivo con +27,3%) mentre il totale periodici tocca il -7,2%.
Nello specifico, le altre periodicità rimangono in estrema positività (+121,7%) ma non riescono ad equiparare la flessione dei settimanali che costantemente vanno in negativo (segnano per questo ultimo mese estivo -15,3%) insieme ai mensili (in questo agosto a -6,8%).