Substack: qui si sposta il content di qualità

In un’epoca in cui i social media sembrano dominare la distribuzione dei contenuti, Substack è un’alternativa concreta per chi vuole raccontare storie, analisi, expertise e visioni di lungo periodo. A una lettura semplice, parrebbe un “altro canale di newsletter”: invece, è un’infrastruttura che unisce editing semplice, distribuzione diretta via email e un modello di relazione proprietaria con i lettori.

In Italia il fenomeno è meno esteso rispetto agli Stati Uniti ma già misurabile e in crescita. Substack è utilizzato come tecnologia per newsletter con abbonamenti, e la presenza di autori italiani con audience consolidata dimostra l’adozione della piattaforma anche nel nostro mercato. Tra i casi più noti: