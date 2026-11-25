Urbano Cairo ha convocato il consiglio di amministrazione di RCS MediaGroup per ufficializzare la svolta al vertice del Corriere della Sera: Stefano Barigelli lascia la direzione della Gazzetta dello Sport per raccogliere il testimone da Luciano Fontana. Dopo oltre dieci anni alla guida del quotidiano di via Solferino — dove era arrivato nel 1997, diventando vicedirettore, condirettore e infine direttore dal 1° maggio 2015 — il sessantasettenne Fontana fa un passo indietro in anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto, fissata al 2028.

Dietro l’avvicendamento non c’è uno scontro improvviso tra editore e direttore, bensì la necessità di attrezzare il primo quotidiano italiano a una fase di trasformazione profonda. L’editoria tradizionale affronta infatti una crisi strutturale: le edicole continuano a chiudere, Google e le grandi piattaforme drenano risorse pubblicitarie e gli strumenti di intelligenza artificiale — da ChatGPT a Claude fino a Gemini — stanno cambiando radicalmente il modo in cui i lettori cercano e consumano le notizie. In questo scenario, difendere il primato degli 850 mila abbonamenti digitali conquistati dal Corriere richiede un salto di passo organizzativo e tecnologico.

Fontana aveva già avviato con il comitato di redazione un confronto per spingere il giornale verso un modello digital first, integrando carta e web, introducendo strumenti di intelligenza artificiale e rivedendo la foliazione dei dorsi locali e dei settimanali per concentrare le risorse sull’online. Resta però aperto il nodo del sovradimensionamento dell’organico, che oggi conta circa 450 giornalisti, tema sul tavolo anche della Fieg e del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini in vista dei nuovi fondi statali per i prepensionamenti.

Proprio la gestione della macchina redazionale spiega la scelta di Cairo. Pur potendo contare in casa su firme prestigiose e popolarissime come Aldo Cazzullo — eccellente sul piano giornalistico ma estraneo alle logiche manageriali — l’editore ha puntato su Barigelli. Sebbene la provenienza dalla stampa sportiva susciti qualche riserva negli ambienti più tradizionali, alla Gazzetta Barigelli ha dimostrato di saper governare equilibri complessi tra politica, economia e potere, applicando uno stile di comando duro e decisionista che ha portato a una drastica riduzione dell’organico tramite i prepensionamenti. Uomo di macchina lontano dai salotti, esattamente come il suo predecessore, avrà ora il compito più delicato: guidare la ristrutturazione di via Solferino per traghettare il Corriere nell’era dell’intelligenza artificiale.

Luciano Fontana, ex direttore del Corriere della Sera

La tensione interna a La7 esplode in una nuova giornata di agitazione sindacale. Con un comunicato diffuso nelle scorse ore, il Comitato di Redazione (Cdr) ha proclamato uno sciopero di 24 ore per venerdì prossimo, 27 novembre, con astensione dal lavoro a partire dalle ore 5:00 del mattino. Una decisione che arriva in un momento di massima delicatezza per gli equilibri dell’emittente di Urbano Cairo, stretta tra le vertenze contrattuali aperte da mesi e l’incertezza sul futuro della testata a meno di un mese dall’uscita di Enrico Mentana.

Il nodo del dopo-Mentana nel comunicato della redazione

Tra i passaggi più significativi della nota diffusa dai rappresentanti sindacali spicca infatti il riferimento esplicito al silenzio dell’azienda sulla successione alla direzione del telegiornale. Mentre si rincorrono le indiscrezioni sul passaggio di Mentana alla guida dell’informazione di Tv8 (nell’orbita Sky), con il possibile trasloco di volti chiave come Alessandra Sardoni e Paolo Celata), e mentre l’editore valuta i profili per il dopo-23 dicembre (dalla soluzione di transizione rappresentata da Antonio Di Bella fino al pressing su Giovanni Floris) – vedi più sotto i dettagli – la redazione lamenta l’assenza totale di comunicazioni ufficiali. “L’azienda tace anche sul prossimo direttore del tg, dopo l’addio di Enrico Mentana. È indispensabile una scelta che garantisca autorevolezza e la centralità del telegiornale, dei suoi spazi, delle sue dirette, cardine dell’identità dell’emittente”, scrive il Cdr, chiedendo garanzie precise sul peso editoriale del notiziario in una fase di profonda trasformazione.

Terremoto

Un vero e proprio terremoto editoriale e redazionale è pronto a investire il Tg La7 a meno di un mese dall’addio di Enrico Mentana, la cui ultima messa in onda alla guida del notiziario resta fissata per il prossimo 23 dicembre. Se l’uscita del direttore dall’emittente di Urbano Cairo è ormai un dato acquisito da tempo, nelle ultime ore hanno iniziato a prendere forma concreta sia la sua prossima destinazione professionale sia, soprattutto, la portata dello svuotamento che il suo trasferimento rischia di provocare all’interno della redazione.

Secondo le indiscrezioni sempre più insistenti che circolano negli ambienti televisivi, l’approdo di Mentana nell’orbita Sky starebbe assumendo contorni operativi molto precisi: il giornalista sarebbe infatti a un passo dall’assumere la responsabilità del telegiornale di Tv8, la rete in chiaro del gruppo. Oltre a questo ci sarebbe una striscia quotidiana in concorrenza a Otto e Mezzo.

La smentita di Mentana sui social e il clima freddo a La7

Nel tardo pomeriggio di oggi, di fronte al moltiplicarsi delle indiscrezioni sul suo futuro e su quello della squadra, lo stesso Enrico Mentana è intervenuto via social per raffreddare il clima e prendere le distanze dalle ricostruzioni circolate in giornata: “Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi”.

Una presa di posizione netta che non cancella però le tensioni sotterranee degli ultimi mesi. Nei corridoi di La7, infatti, si respira un clima complesso: se da un lato la statura professionale del direttore resta fuori discussione, dall’altro la gestione di questa lunga fase di uscita non avrebbe entusiasmato i vertici né parte della struttura. Non è un caso che, a dispetto delle prime ricostruzioni estive che parlavano di tentativi estremi per blindarlo, l’azienda non abbia poi messo in campo una reale controffensiva per trattenerlo.

L’effetto domino: Sardoni e Celata pronti a seguirlo

Ciò che trasforma l’avvicendamento in un sisma per gli equilibri della rete non è però soltanto l’uscita del direttore, bensì l’effetto trascinamento legato al suo passaggio. Stando a quanto filtra, Mentana non si limiterebbe a cambiare scrivania, ma sarebbe pronto a portare con sé due colonne portanti dell’intero corso mentaniano del Tg La7: Alessandra Sardoni e Paolo Celata.

In termini editoriali e produttivi significherebbe trasferire dall’altra parte non un singolo volto, ma l’intero apparato delle celebri Maratone Mentana, quel nucleo identitario di analisi politica e diretta fiume che per oltre quindici anni ha rappresentato il marchio di fabbrica dell’informazione di La7, lasciando nella redazione di partenza un vuoto difficile da colmare nel breve periodo.

La corsa alla successione: l’ipotesi Di Bella e il nuovo pressing su Floris

A fronte di uno scenario simile, in casa Cairo la partita della successione diventa urgente. Al momento, sul tavolo dell’editore sembrano essersi delineate due strade principali per guidare il telegiornale dal 24 dicembre in poi. Resta in piedi la pista di cui si discute da tempo, legata all’arrivo di Antonio Di Bella: un profilo di altissima esperienza istituzionale e giornalistica, considerato ideale per gestire una delicata fase di transizione e traghettare la redazione verso un’annata politicamente calda come quella elettorale.

Accanto all’ipotesi Di Bella emerge però con forza il nome di Giovanni Floris. Si tratterebbe di una scelta certamente poco ortodossa — il giornalista non ha mai diretto una testata quotidiana — ma strategicamente potentissima sul piano della visibilità e dell’autorevolezza, forte anche degli ascolti eccellenti che sta registrando in prima serata con DiMartedì. Da quanto risulta a Fanpage.it, Floris avrebbe già declinato una prima proposta avanzata da Urbano Cairo, ma non si esclude un nuovo pressing dell’editore per affidargli la direzione del telegiornale mantenendo, naturalmente, anche la conduzione del talk del martedì sera, ormai irrinunciabile per gli equilibri della rete.

Corriere della Sera: via il direttore Luciano Fontana, arriva Barigelli dalla Gazzetta dello Sport?

Alla fine Stefano Barigelli ha raggiunto il coronamento della sua lunga carriera. Dallo Sport di Paese Sera e del Messaggero alla stanza foderata con i volumi dell’enciclopedia Treccani di via Solferino, la sala di comando del Corriere della Sera. Barigelli ha 67 anni ed era da 6 anni direttore della Gazzetta dello Sport. Al Corriere era già stato capo dello Sport dal 2000 al 2002. Carattere duro, poche parole sussurrate, stile di guida determinato e assertivo. Professionalità solida, cementata in anni di esperienza in varie testate in ruoli di grande responsabilità. Un altro romano in un posto chiave di Milano, dopo Mieli e Fontana (che in realtà è di Frosinone). Fontana, direttore più longevo del dopoguerra (undici anni e mezzo) non ha voluto affiancare il proprio nome a una stagione di forti tagli, che invece Barigelli sarebbe disposto a gestire. Fontana è stato il direttore della “pace sociale” in redazione, della trasformazione nel digitale e di una serie di risultati importanti.

Stefano Barigelli

Ma i conti Rcs di quest’anno non sono positivi e l’editore Urbano Cairo vorrebbe diminuire la redazione di decine di unità, fra alleggerimenti delle redazioni locali, prepensionamenti, esodi incentivati. Fontana non vuole legare il suo nome a questo inedito scenario per il Corriere. La sera del 23 novembre il contrasto è apparso insanabile. Sullo sfondo della vicenda, la questione di genere. Ad aprile l’editore Urbano Cairo ha nominato due donne condirettrici, per la prima volta nella storia del corriere, Fiorenza Sarzanini e Barbara Stefanelli. Si pensò allora che la futura direzione sarebbe stata una questione fra le due, con la nomina della prima Direttrice donna al Corriere. E invece, a luglio Cairo in un’intervista al Foglio definì la Sarzanini “brava”, aggiungendo che “i Direttori del Corriere sono una categoria speciale: ci sono i bravi e ci sono i Direttori del Corriere”.

Doccia gelata. Il candidato più naturale cominciò a diventare Aldo Cazzullo, vicedirettore che nel frattempo ha trasformato la sua trasmissione tv “Una giornata particolare” in un grande successo, oltre alle centinaia di migliaia di copie che vendono i suoi libri. La soluzione a sorpresa si trovava anch’essa in azienda ma non a via Solferino o nella sede romana di via Campania, bensì in via Rizzoli a Milano, sede della Gazzetta. Nato a Roma il 4 dicembre 1959, Barigelli è laureato in Storia del Risorgimento. Nel 1987 entra Paese Sera e l’anno successivo è nominato responsabile della sezione sportiva. Nel 1989 viene assunto da Mario Pendinelli allo Sport del Messaggero, dove rimane per 11 anni, fino al 2000 (dal 1995 capo della redazione sportiva).

Nella primavera del 2000 passa al Corriere della sera, chiamato da Ferruccio de Bortoli come responsabile dello sport. Nel 2002 passa alla Gazzetta dello Sport, diretta da Pietro Calabrese (avevano lavorato assieme al Messaggero). Calabrese nomina Barigelli vicedirettore vicario. Nel 2003 ritorna al Messaggero e il 1º settembre assume la carica di vicedirettore. Dal 2013 al 2018 è condirettore al Corriere dello Sport-Stadio. Nell’aprile 2018 torna in Rcs come condirettore della Gazzetta dello Sport e dal 22 giugno 2020 è nominato da Urbano Cairo direttore del quotidiano. Appassionato di cinema, nel 2015 entra nel consiglio d’amministrazione dell’Auditorio di Roma. E’ sposato con l’attrice Michela Cescon, ha tre figli: Angelica, Violetta e Giovanni.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Professione Reporter, che ringraziamo