Un podcast nato da un’idea fuori tempo

Quando Acquired è nato nel 2015, il suo destino sembrava segnato. Con una crescita lenta e un formato fuori dagli schemi, sarebbe stato un fallimento se fosse stata una start-up. Eppure, Ben Gilbert e David Rosenthal, entrambi ex venture capitalist, hanno trasformato il loro interesse per le acquisizioni aziendali in un prodotto di culto. Dopo otto anni di crescita costante, oggi Acquired conta 800.000 download al mese, episodi da ore e un pubblico fidelizzato, tra cui figure di spicco come Mark Zuckerberg e il CEO di Nvidia, Jensen Huang.

Un format che sfida le regole

Contrariamente alle best practice dei podcast, Acquired pubblica episodi con cadenza irregolare e della durata di tre o quattro ore. Ma il suo successo si basa su un’idea vincente: raccontare la storia delle aziende nel loro contesto storico, evitando sia il modello accademico sia le analisi superficiali. Gli ascoltatori hanno premiato questo approccio, apprezzando episodi dettagliati su Tesla, Nike, Visa e persino Taylor Swift come fenomeno imprenditoriale.

La formula del successo: ricerca e qualità

Gilbert e Rosenthal dedicano fino a 100 ore alla preparazione di ogni puntata, consultando libri, articoli e interviste a esperti e dirigenti aziendali. Per l’episodio su Nike, hanno persino rintracciato uno storico dell’azienda in pensione. Questo impegno permette loro di offrire contenuti di altissima qualità, pensati per un pubblico esigente che rifiuta semplificazioni e vuole comprendere a fondo le dinamiche aziendali.

Il futuro: monetizzazione e nuove sfide

Fino a oggi, Acquired si è finanziato con sponsorizzazioni di alto profilo, come quella di J.P. Morgan, ma i due creatori sanno che per crescere dovranno esplorare nuove opportunità. Libri, video e format televisivi potrebbero essere il prossimo passo, ma la sfida resta quella di mantenere intatta la qualità che ha reso il podcast un punto di riferimento nel settore. In un panorama mediatico dominato da contenuti veloci e superficiali, Acquired dimostra che la profondità e il rigore premiano sempre.

