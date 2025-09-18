Una serie TV sull’attacco di Hamas del 7 ottobre

HBO Max manderà in onda la prima rappresentazione scripted del devastante attacco del 7 ottobre contro Israele. La piattaforma ha acquisito i diritti esclusivi per gli Stati Uniti di One Day in October, una miniserie che ricostruisce il blitz del 2023 di Hamas, in cui furono uccisi 1.200 israeliani e cittadini stranieri e 251 persone vennero rapite.

Girata in Israele e basata su testimonianze reali, la serie è descritta dai produttori come sette storie emozionalmente coinvolgenti e intrecciate tra loro, fatte di amore, coraggio, sacrificio e sopravvivenza. Dal racconto di famiglie divise ai rari momenti di speranza nel mezzo dell’orrore, fino agli atti di straordinario eroismo: ogni episodio mette al centro l’esperienza di vittime e sopravvissuti, con un cast di primo piano e una squadra creativa affermata.

La première è fissata per il 7 ottobre, nel secondo anniversario dell’attacco.

“Gli eventi del 7 ottobre hanno avuto un impatto profondo su tutti noi. Fin dall’inizio abbiamo affrontato questa serie con la massima cura, sensibilità e urgenza, per raccontare storie autentiche e rispettose e rendere omaggio alle vittime e ai sopravvissuti eroici”, ha dichiarato Fernando Szew, presidente di Fox Entertainment Studios, aggiungendo che il team “ha realizzato un racconto davvero potente di cui siamo orgogliosi”.

La miniserie in quattro episodi è coprodotta da Fox Entertainment Studios insieme a yes TV, alla società newyorkese Sparks Go e alla israeliana ZOA Films.

“Per me, cinema e televisione sono più che intrattenimento: sono un modo per testimoniare. Queste sono storie di persone comuni di fronte a momenti straordinari”, ha detto Daniel Finkelman, fondatore di Sparks Go. “In un’epoca in cui la verità è fragile, la cosa più forte che possiamo fare è appellarci all’umanità. Spero che queste storie aprano i cuori e stimolino un confronto vero”.

L’attacco del 7 ottobre ha innescato una guerra tragica e controversa tra Israele e Hamas che prosegue tuttora. Il conflitto dura da quasi 23 mesi e, secondo il Ministero della Sanità palestinese, nella Striscia di Gaza sono stati uccisi 64.871 palestinesi. Circa 48 israeliani risultano ancora ostaggi.

One Day in October è creata da Daniel Finkelman e Oded Davidoff. Nel cast figurano Swell Ariel Or (The Beauty Queen of Jerusalem), Noa Kedar (The Malevolent Bride), Naomi Levov (Yona, On the Spectrum), Hisham Suliman (Fauda, Munich), Wael Hamdoun (Tahrir, Fauda) e Yuval Semo (The Good Cop, Elisha, Superdaddy).

Fonte: Hollywood Reporter