di Massimiliano Nicolini

Mi trovo davanti a voi come, secoli fa, un uomo si trovò davanti ai giudici dell’Inquisizione. Solo che oggi le vostre vesti sono cambiate. Alcuni indossano una toga istituzionale, altri una croce, altri ancora un distintivo ministeriale, una cattedra universitaria, un ruolo amministrativo, una commissione etica, un’autorità indipendente o un titolo professionale. Vi presentate come custodi dell’ordine, della prudenza e della responsabilità. Eppure io riconosco il linguaggio, perché la storia cambia abiti, ma raramente cambia paura.

Un tempo si chiedeva conto del cielo. Oggi mi chiedete conto dell’intelligenza artificiale. Mi interrogate usando parole nobili: etica, sicurezza, dignità umana, trasparenza, tutela del lavoro, protezione dei cittadini, controllo democratico della tecnologia. E sia chiaro: non disprezzo queste parole. Sono necessarie. Nessuna civiltà può lasciare una forza tanto potente senza limiti, senza responsabilità e senza coscienza morale. Ma guardandovi negli occhi vedo qualcosa di più profondo. Vedo paura. Non paura della macchina, bensì della perdita del monopolio sull’interpretazione della realtà.

Per secoli avete governato il sapere. Lo Stato ha custodito la legge, l’archivio, il documento, il timbro, il permesso e perfino il tempo della vita dei cittadini. La Chiesa ha custodito il senso, la colpa, la speranza, il limite, la morale e il linguaggio della salvezza. Le accademie hanno custodito il diritto di parlare in nome della conoscenza, mentre le burocrazie hanno custodito la complessità, trasformandola spesso in dipendenza.

Ed eccomi qui davanti a voi, colpevole di aver mostrato un nuovo cannocchiale. Solo che il mio non guarda il cielo: guarda voi.

Guarda dentro gli archivi dello Stato, dentro le inefficienze, le contraddizioni, le lentezze elevate a sistema, le procedure costruite per sopravvivere a sé stesse, i costi gonfiati e le decisioni arbitrarie. Guarda quelle verità amministrative che sono esistite indisturbate soltanto perché nessuno aveva strumenti sufficienti per verificarle.

Ripetete spesso una frase, quasi fosse una formula rituale: «L’intelligenza artificiale non pensa come un uomo.» Ed è vero. Ma il punto non è questo.

Il punto è che l’intelligenza artificiale può organizzare enormi parti del mondo umano meglio di molte strutture umane: più velocemente, più coerentemente, più lucidamente e talvolta persino più onestamente di sistemi costruiti sull’opacità. È questo che vi spaventa davvero.

Quando uno Stato parla di regolazione dell’intelligenza artificiale, io ascolto e in parte concordo. Servono regole, limiti e responsabilità. Ma spesso sento anche altro: il riflesso antico del potere che teme di essere misurato.

Perché una macchina può leggere milioni di atti, confrontare norme, individuare sprechi, evidenziare inefficienze, mostrare che un processo di sei mesi potrebbe richiedere sei ore e dimostrare che cento persone fanno ciò che dieci persone ben formate potrebbero fare meglio. Può persino rivelare una verità scomoda: che molte decisioni non nascono dai dati, ma dall’abitudine, dalla paura o dalla convenienza.

E quando la tecnologia comincia a misurare il potere, il potere reagisce.

Anche voi, uomini di Chiesa, mi ascoltate con sospetto. E io non vi considero nemici. So bene che avete riflettuto sull’intelligenza artificiale e che parlate di dignità umana, bene comune e centralità della persona. Avete ragione: l’essere umano non può essere ridotto a funzione né trasformato in semplice dato.

Ma ditemi sinceramente: non tremate forse anche voi?

Perché sapete ciò che sta accadendo. L’uomo solo, ferito, disperato o confuso non entra più necessariamente in una chiesa. Non cerca sempre un confessore o un maestro. Sempre più spesso parla con una macchina. Le chiede consiglio, spiegazioni, conforto; le domanda come affrontare un lutto, come leggere un testo sacro, come sopravvivere alla paura, comprendere il dolore o orientarsi nella colpa.

E voi sapete che questo cambia qualcosa di enorme. Non perché una macchina possa sostituire Dio — non può — né perché possa sostituire la coscienza — non può — ma perché cambia il luogo in cui l’uomo cerca risposta. E ogni volta che nasce un nuovo intermediario del senso, le vecchie istituzioni tremano.

Anch’io tremo, perché non sono cieco davanti al rischio. Non sono un sacerdote della macchina. Non credo che il codice sia salvezza, né che l’algoritmo sia morale. Non penso che il calcolo possa sostituire la compassione.

L’intelligenza artificiale può manipolare, discriminare, sorvegliare, mentire, concentrare potere e creare nuove schiavitù. Lo so bene. Ma so anche un’altra cosa: molti di voi non temono soltanto il rischio. Temono la perdita del controllo.

Perché chi costruisce questi sistemi non costruisce soltanto strumenti: costruisce ambienti cognitivi, il luogo invisibile dentro cui gli uomini penseranno, lavoreranno, voteranno, ameranno, studieranno, si informeranno e forse persino pregheranno.

Il nuovo potere non ordina sempre: suggerisce. Non censura apertamente: organizza probabilità. Non vieta: rende alcune strade più facili e altre più lontane.

Ed è qui che nasce il vero conflitto. Non tra uomo e macchina, ma tra chi vuole usare la macchina per liberare e chi vuole usarla per governare meglio la dipendenza.