I 250 anni dell’America: c’è poco da celebrare

di Luca Ciarrocca

Evitare di nominarlo è quasi impossibile, ma il tentativo va fatto. Due secoli e mezzo fa, a Filadelfia, si consumarono giorni straordinari di discussioni incessanti, duri negoziati e insanabili contraddizioni. I padri fondatori degli Stati Uniti erano uomini imperfetti, schiavisti legati al proprio tempo. Eppure, la Dichiarazione di Indipendenza sancì un principio storico epocale: loro capirono, e misero nero su bianco, che nessun individuo era più grande della causa, della Repubblica.

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