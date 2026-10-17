Il mondo che gli adulti non vedono

L’Italia è in ebollizione, e i partiti non sembrano in grado né di capire cosa sta succedendo né perché gli studenti protestano.

di Leonardo Tondelli

Teppisti. La reazione del ministro Valditara alle manifestazioni studentesche di ieri non si è fatta attendere, e rispetta il manuale di base della comunicazione governativa. Quando la mobilitazione è spontanea, quando è impossibile individuare la regia di qualche adulto importante, qualche cattivo maestro su cui puntare il dito… non resta che infilare lo stesso dito nella solita piaga.

I vandali, i casseur: non importa quanto siano minoritari persino nei cortei degli studenti. Bastano cinque felpe nere in un corteo per dare al governo tutto quello di cui ha bisogno. Qualche danno qua e là sarà stato commesso, qualche bomba carta qualcuno l’avrà lanciata, e quando il fumo si dirada c’è sempre un ragazzino rimasto indietro da arrestare: si potrà anche stavolta raccontare che la manifestazione è tutta qui.

Ma potrebbe essere un errore più grave del solito. È in effetti abbastanza curioso come questo 16 ottobre nessuno lo abbia visto davvero arrivare, a sinistra come a destra. In fondo le manifestazioni studentesche hanno un ritmo stagionale – e il malcontento dei giovani dovrebbe essere un dato acquisito. Soprattutto le notizie dalla Francia potevano farci immaginare che presto o tardi anche le scuole italiane avrebbero iniziato a vibrare per simpatia con quelle d’Oltralpe.

Le scuole del resto sono gli stessi edifici fatiscenti di cui ci stavamo lamentando ai tempi del Covid: benché negli anni successivi siano entrati nel cono d’ombra da cui uscivano soltanto in occasione delle periodiche sparate del ministro. Alla retorica sui banchi a rotelle è subentrata quella sui metal detector, o su impianti di aria condizionata che ancora un mese fa sembravano importantissimi e poi con le prime nebbie abbiamo smesso di parlarne (del resto non è chiaro con che energia li potremmo far funzionare). Soldi ne sarebbero anche arrivati, col Pnrr: tutti investiti in strumenti tecnologici che invecchiano velocissimamente, costringendo gli insegnanti, dopo i soliti corsi sulla buzzword del momento (l’Intelligenza Artificiale!) a riscoprire la lavagna di ardesia e i compiti in classe scritti con la penna a sfera.

Nel frattempo l’attenzione degli adulti si è spostata altrove, ma gli studenti in quelle scuole ci vivono tutti i giorni.

E così eccoci arrivati a un autunno molto più caldo del previsto, con studenti in piazza senza che nessuno gliel’abbia chiesto. I sindacati presi di sorpresa, i politici completamente distratti dalle stucchevoli schermaglie pre-elettorali.

Allora forse la vera notizia è questa: tra adulti e studenti si sta rialzando un muro che sembrava completamente sgretolato già trent’anni fa, quando generazioni diverse partecipavano senza grandi difficoltà alle manifestazioni antiglobaliste condividendo linguaggi e obiettivi.

Oggi questa condivisione non c’è più: gli adulti che continuano a leggere i giornali nazionali o a dare un’occhiata in tv ai talk politici rimangono risucchiati in un dibattito autoreferenziale; nel frattempo i giovani scoprono quel che succede in Francia attraverso Tiktok e Instagram – lenti distortissime e appannate, ma dall’altra parte almeno c’è il mondo.

Gli studenti del resto non sono che la punta dell’iceberg – o se preferite, il canarino nella miniera. Tra le loro priorità, accanto alle più prevedibili – la Palestina, l’emergenza climatica, la pace – comincia a comparire una parola che non avevamo mai associato agli adolescenti: il carovita. Del resto il prezzo al gasolio è alle stelle, e accanto agli studenti potrebbero nei prossimi giorni muoversi i più imprevedibili fiancheggiatori: i camionisti.

Potrebbe veramente essere l’inizio di un nuovo tipo di mobilitazioni, più vicino al modello francese: slegato dai partiti e fomentato da rivendicazioni di categoria. Dietro una calma apparente, l’Italia è in ebollizione, e i partiti non sembrano in grado né di controllare né di capire cosa sta per succedere. Se poi qualcosa succederà, i primi a pagare saranno i giovani in piazza: è una lezione che abbiamo imparato sulla nostra pelle venticinque anni fa.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da il Manifesto, che ringraziamo.

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