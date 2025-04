La maligna stupidità di Trump ucciderà l’economia mondiale?

L’America ha creato il moderno sistema commerciale mondiale. Le norme che regolano le tariffe e il processo di negoziazione che ha portato alla loro riduzione nel tempo sono nate dalla legge sugli accordi commerciali reciproci, ideata da FDR nel 1934. La crescita del commercio internazionale nell’ambito di questo sistema ha avuto alcuni aspetti negativi, ma nel complesso è stata molto positiva per l’America e per il mondo. È stata, infatti, una delle nostre più grandi conquiste politiche.

Ieri Donald Trump ha bruciato tutto. Ecco cosa è successo all’aliquota tariffaria media degli Stati Uniti:

Le tariffe annunciate da Trump sono state più alte di quanto quasi tutti si aspettassero. Si tratta di uno shock molto più forte per l’economia rispetto alla famigerata tariffa Smoot-Hawley del 1930, soprattutto se si tiene presente che il commercio internazionale ha un’importanza tre volte superiore a quella di allora.

L’entità delle tariffe, tuttavia, non è stata l’unica cosa scioccante dell’annuncio del Rose Garden. Probabilmente ciò che abbiamo appreso sul modo in cui il team di Trump è arrivato a tali tariffe – la pura e semplice stupidità maligna dell’intera faccenda – è stato ancora peggiore.

Si potrebbe essere tentati di liquidare le lamentele sul processo politico come snobismo elitario. Ma la credibilità è una parte cruciale del processo decisionale. Le imprese non possono pianificare se non hanno idea di cosa aspettarsi dopo. I governi stranieri non faranno politiche che aiutino l’America se non si aspettano una risposta razionale da parte nostra.

Cosa sappiamo quindi di come i trumpisti sono arrivati al loro piano tariffario? Trump ha affermato che le tariffe imposte ai diversi Paesi riflettono le sue politiche, ma James Surowiecki ha subito notato che le tariffe applicate a ciascun Paese sembrano derivare da una formula grezza basata sul deficit commerciale degli Stati Uniti con quel Paese. I funzionari di Trump hanno smentito, ma allo stesso tempo l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ha rilasciato una nota che conferma l’ipotesi di Surowiecki. Ecco la loro spiegazione:



Ignorate le lettere greche, che si annullano a vicenda. Questo dice che il livello presunto di protezionismo di un Paese è pari al suo surplus commerciale con l’America diviso per le sue esportazioni in America.

Trump ha anche fissato tariffe minime del 10% su tutti, il che significa, tra l’altro, imporre tariffe sulle isole disabitate.

Ci sono così tante cose sbagliate in questo approccio che è difficile sapere da dove cominciare. Ma una cosa facile da sottolineare è che il calcolo di Trump considera solo il commercio di beni, ignorando il commercio di servizi. Si tratta di una grave omissione. In particolare, l’Unione Europea registra un sostanziale surplus con noi se si considera solo il commercio di beni, ma questo è ampiamente compensato da un deficit dell’UE nel commercio di servizi:

Quindi, se gli uomini di Trump avessero inserito nella loro formula tutti gli scambi con l’UE, non solo quelli di beni fisici, avrebbero concluso che l’Europa non è affatto protezionista.

Da dove viene questa roba? Uno di questi giorni probabilmente avremo la storia completa, ma a me sembra una cosa buttata giù da uno staff junior con solo un paio d’ore di preavviso. La nota dell’USTR, in particolare, sembra scritta da uno studente che non ha letto nulla e sta cercando di superare un esame a suon di cazzate.

Ma potrebbe essere anche peggio di così. La formula di Trump è apparentemente ciò che si ottiene se si chiede a ChatGPT e ad altri modelli di intelligenza artificiale di fare politica tariffaria:

Nel mio post immediatamente successivo all’annuncio di Trump ho ipotizzato che i bambini Dunning-Kruger di Elon Musk potessero essere responsabili di quei numeri di tariffe. Ora sembra una possibilità concreta.

Chi fa politica in questo modo? Il punto chiave è che Trump non sta realmente cercando di raggiungere obiettivi economici. Tutto questo dovrebbe essere visto come un’esibizione di dominio, volta a scioccare e spaventare le persone e a farle strisciare, piuttosto che come una politica nel senso normale del termine.

Ancora una volta, non sto facendo lo snobista. Quando è in gioco il destino dell’economia mondiale, la stupidità maligna del processo politico è probabilmente importante quanto le politiche stesse. Come può qualcuno, che si tratti di imprenditori o di governi stranieri, fidarsi di ciò che esce da un’amministrazione che si comporta in questo modo?

La prossima cosa che mi direte è che gli uomini di Trump stanno pianificando azioni militari attraverso canali insicuri e condividono accidentalmente questi piani con i giornalisti. Oh, aspetta.

Mi piace immaginare che Trump ammetterà di aver sbagliato, cancellerà tutto e ricomincerà da capo. Ma non lo farà, perché questo rovinerebbe la dimostrazione di dominio. L’irresponsabilità ignorante fa parte del messaggio.

