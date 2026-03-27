David Sacks lascia l’incarico di ‘zar’ per l’AI e le criptovalute di Trump

Il venture capitalist David Sacks lascia il ruolo di “zar” per l’intelligenza artificiale e le criptovalute del Presidente Donald Trump, avendo raggiunto il limite di 130 giorni previsto per i consulenti speciali del governo. Sacks ha annunciato il suo passaggio al Consiglio dei consulenti del Presidente per la scienza e la tecnologia (PCAST), dove ricoprirà la carica di co-presidente e offrirà consulenza su un raggio d’azione tecnologico più ampio, estendendo le proprie competenze oltre il settore dell’IA.

“Nel mio nuovo ruolo di co-presidente del PCAST, potrò formulare raccomandazioni non solo sull’intelligenza artificiale, ma su una gamma estesa di temi tecnologici”, ha dichiarato Sacks. Il PCAST è un organismo consultivo federale composto da esperti del settore industriale e accademico, con il compito di fornire orientamenti strategici al Presidente in materia di tecnologia, ricerca scientifica e politiche per l’innovazione.

Figura chiave della Casa Bianca durante questo secondo mandato di Trump, Sacks è un investitore storico della Silicon Valley e co-fondatore di Craft Ventures. Fa parte della cosiddetta “PayPal Mafia”, il gruppo di ex dipendenti e fondatori di PayPal che hanno successivamente dato vita a colossi tecnologici di rilevanza mondiale; tra i membri del gruppo figurano anche il CEO di Tesla Elon Musk e il presidente di Palantir Peter Thiel.