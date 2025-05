Bill Gates dona quasi tutto il suo patrimonio, Elon Musk NULLA

Bill Gates ha annunciato che donerà il 99% della sua ricchezza residua — oggi stimata in circa 107 miliardi di dollari — alla sua fondazione, anticipandone la chiusura al 2045. Un gesto di portata storica, che proietta la Gates Foundation verso una nuova stagione di investimenti per la salute globale e l’istruzione, con un impatto stimato in 200 miliardi di dollari nei prossimi vent’anni. “È emozionante pensare a quanto possiamo fare ora per migliorare il mondo”, ha dichiarato Gates all’agenzia AP.

Si tratta di una delle più grandi donazioni filantropiche mai effettuate, superiore a quelle di Rockefeller e Carnegie (se adeguate all’inflazione), seconda solo al potenziale impegno di Warren Buffett. Ma oltre ai numeri, colpisce la visione: distribuire oggi per generare benefici duraturi, anche dopo la fine della fondazione. Una scelta che ribalta la logica dell’accumulo perpetuo e che dà un segnale di responsabilità morale da parte di chi possiede enormi ricchezze.

Il contrasto con Elon Musk è evidente. L’uomo più ricco del mondo non ha avviato alcun programma filantropico di pari impatto. Anzi, secondo Gates, Musk “si permette di uccidere bambini poveri” tagliando i fondi ai programmi di aiuto americano, un’accusa dura e simbolicamente potente. Mentre uno impiega il suo capitale per salvare vite, l’altro continua a investire in razzi, intelligenza artificiale e social network senza restituire nulla alla società in proporzione al proprio patrimonio.

Il gesto di Gates non è solo un atto di generosità, ma una lezione pubblica: la ricchezza non è fine a se stessa, e solo chi la redistribuisce può davvero aspirare a lasciare un’eredità positiva.