È morto Daniele Kihlgren, il visionario che scoprì Santo Stefanio di Sessanio

È morto Daniele Kihlgren, imprenditore italo-svedese e padre fondatore di Sexantio, l’albergo diffuso a Santo Stefano di Sessanio. L’imprenditore 60enne si è spento a Roma, dove era ricoverato per alcune complicanze sopraggiunte a causa per una polmonite bilaterale acuta. A vegliarlo fino agli ultimi momenti sono stati i suoi cari.

Si era innamorato del piccolo borgo aquilano nel corso di un viaggio in moto e da quel momento è partito il suo progetto di albergo diffuso. Terzogenito di una ricca famiglia di imprenditori nel cemento, da parte di madre, e nel legname da parte di padre, ha raccontato la sua vita nel libro “I tomenti del giovane Kihlgren”.

Imprenditore poliedrico e tormentato, in continuo viaggio, ha trasformato del Grotte della Civita di Matera realizzando anche lì, come a Santo Stefano, un albergo diffuso. Con la sua società Sextantio ha realizzato inoltre un ospedale per le partorienti in Congo e si è dedicato all’assistenza sanitaria dei poveri del Ruanda con i guadagni ottenuti grazie al progetto Capanne, un resort da lui realizzato sul lago Kivu, al confine tra Congo e Rwuanda.

Per chi volesse porgere un ultimo saluto, la camera ardente sarà allestita nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026 presso la camera mortuaria dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Via Cassia 600, Roma, dalle ore 10:00 alle 12:00. Successivamente, nel pomeriggio dello stesso venerdì, a partire dalle ore 15:00, sarà possibile rendere omaggio al feretro a Santo Stefano di Sessanio, presso la Chiesa delle Anime Sante. I funerali si terranno lunedì a Milano nella Chiesa di San Babila. Al termine delle esequie, Daniele Kihlgren verrà accompagnato nella cappella di famiglia a Lovere, sul Lago d’Iseo.

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Lutto per la scomparsa di Daniele Kihlgren, il “papà” di Sextantio. Nato a Milano da padre svedese e madre pescarese, Kihlgren scelse inizialmente una strada lontana dagli affari. Si laureò in filosofia, specializzandosi in Epistemologia delle Scienze Umane, e proseguì gli studi con un percorso biennale in Terapia della Famiglia all’Ospedale Niguarda di Milano. La svolta della sua vita avvenne nei primi anni Novanta durante un viaggio in moto in Abruzzo. Smarritosi tra le montagne, si imbatté in Santo Stefano di Sessanio, ormai quasi completamente semidiroccato e spopolato. Davanti a quelle pietre silenziose subì una vera e propria folgorazione: decise così di investire la propria quota di patrimonio familiare non per costruire il nuovo, ma per salvare e valorizzare l’esistente.

Il modello Sextantio

Nel 1999 acquistò le prime porzioni del paese in rovina e diede vita al progetto Sextantio. Il suo approccio si distinse immediatamente da qualsiasi operazione immobiliare speculativa per il rigido rispetto del restauro filologico. Materiali autoctoni: Utilizzo esclusivo di pietre, malte e legni recuperati sul posto. Integrità estetica: Divieto assoluto di modificare le volumetrie originali o di introdurre elementi architettonici moderni a vista. Tecnologia invisibile: I comfort contemporanei (riscaldamento a pavimento, impianti elettrici, igienici) venivano letteralmente “nascosti” dentro la struttura storica per non alterare la percezione visiva del passato.

Santo Stefano di Sessanio è diventato così uno dei primi e più celebri esempi di albergo diffuso al mondo: le stanze vennero integrate nel tessuto del paese e il borgo, un quarto di secolo dopo, si è riscoperto una delle principali destinazioni turistiche abruzzesi, moltiplicando le attività economiche sul territorio.

Da Matera al Ruanda: l’evoluzione della sua visione

Dopo il successo in Abruzzo, Kihlgren replicò la sua filosofia nei Sassi di Matera con il progetto Le Grotte della Civita, trasformando antiche grotte preistoriche e rupestri in un’ospitalità di immenso fascino celebrata dalla stampa internazionale. Negli anni successivi, la sua sensibilità antropologica lo spinse oltre i confini italiani, fino in Ruanda, sull’isola di Nkombo (Lago Kivu). Qui, il modello Sextantio si evolse in un progetto di cooperazione volto a preservare le tradizioni e l’artigianato della comunità locale, garantendo che i proventi del turismo sostenessero direttamente la popolazione.