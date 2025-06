Francesco Sangiorgi promosso Professore Ordinario alla Frankfurt School

FRANKFURT – Francesco Sangiorgi è stato promosso alla posizione di Professore Ordinario presso la Frankfurt School of Finance & Management, una delle principali istituzioni accademiche europee nel campo della finanza e del management. Lo ha comunicato ufficialmente il Prof. Ansgar Richter, Vicepresidente per gli Affari Accademici e Dean of Faculty.

La promozione è il risultato di un processo valutativo interno che ha coinvolto un Comitato Ad-hoc, il Comitato Permanente di Facoltà e la Presidenza dell’istituto, tutti favorevoli all’avanzamento di Sangiorgi. “È un traguardo straordinario,” ha scritto Richter, definendo la nomina come “una significativa occasione per l’intera scuola e in particolare per il Dipartimento di Finanza”.

L’annuncio ufficiale alla comunità accademica e al pubblico sarà coordinato nei prossimi giorni, ma già ora la notizia conferma il prestigio del professor Sangiorgi nel panorama accademico internazionale. Con una solida carriera alle spalle e riconosciute pubblicazioni in ambito finanziario, Sangiorgi entra così nell’élite dei professori ordinari dell’istituto tedesco.