Il violoncellista Ettore Pagano trionfa al concorso «Queen Elisabeth»

Ettore Pagano, 23enne romano, ha trionfato al prestigioso Queen Elisabeth Cello Competition di Bruxelles, diventando il primo musicista del Bel Paese a vincere il primo premio nella storia di questa importantissima competizione belga, nata nel 1937 e universalmente riconosciuta come uno dei concorsi musicali più severi e prestigiosi al mondo che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per le carriere di veri e propri miti della musica come David Oistrakh, Gidon Kremer e Mischa Maisky.

Oltre a Ettore Pagano che sale sul gradino più alto del podio, gli altri finalisti classificati sono: 2º Premio: Tae-Yeon Kim (Corea del Sud); 3º Premio: Leland Ko (Stati Uniti / Canada); 4º Premio: Álvaro Lozano Cames (Spagna); 5º Premio: Yo Kitamura (Giappone); 6º Premio: Maria Zaitseva (Russia).

Non solo un cospicuo premio in denaro e diversi ingaggi, Pagano per quattro anni potrà suonare il leggendario violoncello Goffriller 1733, uno strumento realizzato nel 1710 dal liutaio veneziano Matteo Goffriller e appartenuto a Pablo Casals, leggendario violoncellista catalano del XX secolo, considerato il fondatore della moderna tecnica violoncellistica. Questo strumento è uno dei più famosi in assoluto nella storia della liuteria; poterlo suonare rappresenta per un musicista uno dei più alti onori simbolici immaginabili.Oltre alla vittoria, Pagano ha ottenuto il privilegio di ricevere in prestito un violoncello leggendario.

Fonte: Il giornale della musica