Il violoncellista Ettore Pagano trionfa al concorso «Queen Elisabeth»

Il 23enne di Roma è il primo italiano a vincere questa importantissima competizione belga nata nel 1937, uno dei concorsi più difficili nel mondo della musica.

Ettore Pagano, 23enne romano, ha trionfato al prestigioso Queen Elisabeth Cello Competition di Bruxelles, diventando il primo musicista del Bel Paese a vincere il primo premio nella storia di questa importantissima competizione belga, nata nel 1937 e universalmente riconosciuta come uno dei concorsi musicali più severi e prestigiosi al mondo che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per le carriere di veri e propri miti della musica come David Oistrakh, Gidon Kremer e Mischa Maisky.

Oltre a Ettore Pagano che sale sul gradino più alto del podio, gli altri finalisti classificati sono: 2º Premio: Tae-Yeon Kim (Corea del Sud); 3º Premio: Leland Ko (Stati Uniti / Canada); 4º Premio: Álvaro Lozano Cames (Spagna); 5º Premio: Yo Kitamura (Giappone); 6º Premio: Maria Zaitseva (Russia).

Non solo un cospicuo premio in denaro e diversi ingaggi, Pagano per quattro anni potrà suonare il leggendario violoncello Goffriller 1733, uno strumento realizzato nel 1710 dal liutaio veneziano Matteo Goffriller e appartenuto a Pablo Casals, leggendario violoncellista catalano del XX secolo, considerato il fondatore della moderna tecnica violoncellistica. Questo strumento è uno dei più famosi in assoluto nella storia della liuteria; poterlo suonare rappresenta per un musicista uno dei più alti onori simbolici immaginabili.Oltre alla vittoria, Pagano ha ottenuto il privilegio di ricevere in prestito un violoncello leggendario.

Fonte: Il giornale della musica

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