Accordo tra Arabia Saudita e Pakistan per la difesa reciproca (anche nucleare)

ISLAMABAD (AP) — L’Arabia Saudita e il Pakistan, dotato di armi nucleari, hanno firmato un patto di mutua difesa che considera qualsiasi attacco a uno dei due paesi come un attacco a entrambi, in seguito all’attacco israeliano al Qatar.

L’Arabia Saudita ha da tempo stretti legami economici, religiosi e di sicurezza con il Pakistan, tra cui, a quanto si dice, il finanziamento del programma nucleare di Islamabad durante il suo sviluppo. Analisti – e diplomatici pakistani in almeno un caso – hanno suggerito nel corso degli anni che il regno potrebbe essere incluso sotto l’ombrello nucleare di Islamabad, in particolare con l’aumento delle tensioni sul programma atomico iraniano.

Ma la tempistica del patto sembra essere un segnale per Israele, a lungo sospettato di essere l’unico stato dotato di armi nucleari in Medio Oriente, che ha condotto una vasta offensiva militare dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, estendendosi a Iran, Libano, Territori palestinesi, Qatar, Siria e Yemen.

Israele non ha riconosciuto immediatamente il patto, che è stata la prima ferma decisione di difesa presa da un paese arabo del Golfo dopo l’attacco al Qatar della scorsa settimana.

Il potente principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha firmato il patto mercoledì con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif.

***

Secondo le stime del SIPRI, a gennaio 2024 il Pakistan possedeva circa 170 testate nucleari, lo stesso numero dell’anno precedente. Queste armi erano assegnate alla nascente triade pakistana composta da aerei, missili balistici e da crociera lanciati da terra e missili da crociera lanciati dal mare.