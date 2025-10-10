“Ecco perché Hamas non può essere sconfitto militarmente”

Ami Ayalon, ex direttore dello Shin Bet, in questa intervista ad Anna Airoldi, andata in onda nella puntata del 9 ottobre di Piazza Pulita, condotta da Corrado Formigli su La7, spiega perché la strategia militare, da sola, non può sconfiggere Hamas. Il generale sottolinea che, dopo due anni di uccisioni di leader e militanti, l’organizzazione continua a rigenerarsi e che solo “un orizzonte politico che rappresenti una realtà migliore per i palestinesi” può spezzare il ciclo di violenza. Accusa poi il governo Netanyahu di aver frammentato la leadership palestinese tra Gaza e Cisgiordania per evitare i negoziati per il riconoscimento dello stato di Palestina. Ecco il video integrale:

