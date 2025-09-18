Francia in piazza contro la finanziaria e contro Macron, corteo dalla Bastiglia

Centinaia di migliaia di persone hanno preso parte giovedì alle proteste contro l’austerità in tutta la Francia, hanno dichiarato i sindacati, esortando il presidente Emmanuel Macron e il suo nuovo primo ministro Sébastien Lecornu a riconoscere la loro rabbia e ad annullare gli imminenti tagli al bilancio. Insegnanti, macchinisti, farmacisti e personale ospedaliero sono stati tra coloro che hanno scioperato durante la giornata di protesta, mentre i ragazzi hanno bloccato decine di scuole superiori per ore.

I manifestanti chiedevano l’annullamento dei piani fiscali del precedente governo, una maggiore spesa per i servizi pubblici, tasse più alte per i ricchi e l’annullamento di una riforma impopolare che obbliga le persone a lavorare più a lungo per ottenere la pensione.

“Bloccate la vostra scuola superiore contro l’austerità”, si leggeva su un cartello alzato da uno studente davanti al liceo Lycée Maurice Ravel, dove il raduno includeva insegnanti e rappresentanti dei lavoratori. “I lavoratori sono attualmente così disprezzati da questo governo e da (il presidente Emmanuel) Macron che, di fatto, non può continuare così”, ha dichiarato Fred, autista di autobus e rappresentante sindacale, al raduno di fronte al liceo parigino.

I SINDACATI VOGLIONO FARE PRESSIONE SUL GOVERNO SUL BILANCIO

Sophie Binet, presidente del sindacato CGT, ha dichiarato che 400.000 persone hanno partecipato ai raduni mattutini in tutta la Francia, mentre un numero maggiore, incluso quello di Parigi, non è ancora stato conteggiato. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che oltre 280.000 persone hanno partecipato ai raduni fuori Parigi.

“La rabbia è enorme, così come la determinazione. Il mio messaggio al signor Lecornu oggi è questo: sono le strade a dover decidere il bilancio”, ha detto Binet.

Il nuovo primo ministro di Macron si sta dando da fare per mettere a punto un bilancio per il prossimo anno e un nuovo governo. Lui e Macron sono sotto pressione, da un lato, da parte dei manifestanti e dei partiti di sinistra contrari ai tagli di bilancio e, dall’altro, da parte degli investitori preoccupati per il deficit della seconda economia dell’eurozona. Il Parlamento è profondamente diviso e nessuno dei suoi tre gruppi principali ha la maggioranza.

“Questo è un avvertimento, un chiaro avvertimento a Sébastien Lecornu”, ha detto Marylise Leon, presidente del sindacato CFDT, in merito alle proteste di giovedì. “Vogliamo un bilancio socialmente equo”, ha aggiunto.