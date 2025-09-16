Israele sarà «la nuova Sparta»

Israele deve prepararsi a un futuro di crescente isolamento, fino al punto di dover adottare un regime di autarchia, ovvero di quasi totale autosufficienza economica. A lanciare questo avvertimento, quasi controvoglia, è stato lo stesso primo ministro Benjamin Netanyahu durante una conferenza stampa a Tel Aviv, delineando uno scenario cupo ma anche una strategia di resistenza. “Ci troviamo di fronte a una nuova e complessa realtà diplomatica”, ha ammesso, riconoscendo le difficoltà del suo paese sulla scena internazionale.

Secondo Netanyahu, la pressione arriverebbe da più fronti. Da un lato, l’Europa occidentale, dove le minoranze musulmane starebbero influenzando le decisioni dei governi in merito al conflitto israelo-palestinese. Dall’altro, una vera e propria guerra dell’informazione condotta da attori come il Qatar e la Cina, che secondo il premier userebbero l’intelligenza artificiale per minare la posizione di Israele, con i media tradizionali che si unirebbero a questo coro. Il rischio più concreto, ha sottolineato, è che l’industria della difesa possa essere “bloccata”, rendendo indispensabile sviluppare una capacità produttiva interna per garantire la sicurezza nazionale.

Qual è la ricetta per resistere a questo tentativo di accerchiamento? Netanyahu ha evocato l’immagine delle antiche città-stato greche. “Dovremo diventare Atene e una super-Sparta”, ha dichiarato, unendo l’idea di un’eccellenza tecnologica e intellettuale (Atene) a quella di una supremazia militare invalicabile (Sparta). È un appello a fare affidamento unicamente sulle proprie forze interne per affrontare una nuova era di sfide. “Non abbiamo scelta”, ha concluso. “Ciò che ha funzionato finora non funzionerà più”.

Bibi l’autarchico vuole fare di Israele una nuova Sparta, isolata e sempre più potente militarmente grazie alle armi che produrrà nelle sue industrie belliche. Itamar l’epicureo, da parte sua, pianifica di costruire edifici residenziali di lusso, con giardino e vista sul mare, per gli agenti della polizia israeliana nella Striscia di Gaza senza più i suoi abitanti palestinesi.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il suo ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir hanno annunciato i loro programmi ieri mentre, al vertice di Doha, i paesi arabi, almeno in apparenza, si sono stretti intorno al Qatar, colpito una settimana fa da un pesante raid aereo israeliano, probabilmente fallito nei suoi obiettivi di eliminare la direzione politica di Hamas. Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, ha dichiarato che «Doha ha subito un attacco a tradimento, un atto terroristico codardo. L’aggressione israeliana ha sconvolto il mondo intero… (Netanyahu) sogna che la regione araba diventi una zona di influenza israeliana».

I LEADER ARABI, a conclusione del summit, hanno annunciato che il Consiglio di cooperazione del Golfo si riunirà per attivare il «meccanismo di difesa congiunto» del blocco. Solo parole. Però sono un segnale che, unito all’invito del presidente egiziano El Sisi a «creare un meccanismo per rafforzare il nostro fronte… (in modo) da adottare le misure necessarie per proteggere la nostra sicurezza» nel momento in cui «Israele ha superato tutte le linee rosse», conferma che il governo Netanyahu comincia a perdere, in parte, la collaborazione dei paesi arabi più moderati. Stati con i quali aveva stretto intese di sicurezza e affossato i diritti dei palestinesi. Netanyahu però non rinuncia ad affermare che i jet e l’intelligence di Israele colpiranno, senza riguardi.

