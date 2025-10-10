“La Spagna dovrebbe essere espulsa dalla NATO”, dice Trump

Il presidente Donald Trump ha suggerito l’espulsione della Spagna dalla NATO per non essere riuscita a raggiungere l’obiettivo di spesa per la difesa più elevato da lui stesso imposto. “Abbiamo un ritardatario, la Spagna”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. “Non hanno scuse per non farlo, ma va bene così. Forse dovreste buttarli fuori dalla NATO, francamente”.

A giugno, la NATO, composta da 32 nazioni, ha accettato di aumentare massicciamente la spesa per la difesa nel prossimo decennio sotto la pressione di Trump, che all’epoca aveva minacciato di punire Madrid sul piano commerciale per essersi opposta al nuovo obiettivo di spese militari pari al 5% del PIL. Il primo ministro socialista spagnolo Pedro Sanchez ha insistito sul fatto che Madrid non avrebbe dovuto raggiungere la cifra prevista. La Spagna è stata uno dei paesi NATO con la spesa più bassa in difesa in termini relativi.

Il presidente degli Stati Uniti, che ha ripetutamente suggerito che Washington potrebbe negare la protezione ai paesi europei non disposti a spendere di più per la difesa, ha imposto l’impegno a destinare il 5% del loro PIL alla spesa per la sicurezza, in una mossa considerata fondamentale per mantenere il suo impegno con la NATO. Questa cifra si suddivide in un 3,5% per la spesa principale per la difesa e un 1,5% per una gamma più ampia di settori come le infrastrutture e la sicurezza informatica. Il nuovo obiettivo sostituisce il precedente, per le spese militari dell’Alleanza Atlantica, del 2%, fissato per la prima volta nel 2014.

Fonte: AFP