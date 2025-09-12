Polonia, per Putin occasione storica un presidente come Trump alla Casa Bianca

Mentre a Pechino si celebrava l’alleanza tra Russia e Cina, i cieli della Polonia diventavano il teatro di una provocazione calcolata, un test spietato per misurare la reale tenuta della NATO e la determinazione del Presidente Trump. Diciannove droni da ricognizione russi hanno violato per quasi venti minuti lo spazio aereo polacco, un atto di guerra a tutti gli effetti, prima che solo quattro di essi venisse abbattuto da un caccia F-35 americano decollato dalla base di Malbork. Quasi in contemporanea, un’incursione di forze speciali russe in Lituania veniva respinta dopo un violento scontro a fuoco.



Non si tratta di incidenti isolati, ma di una strategia precisa orchestrata da Vladimir Putin. L’obiettivo non è iniziare una guerra totale, ma testare l’articolo 5 del Patto Atlantico (o 4, dipende), quello della difesa collettiva, in uno scenario di “zona grigia”, abbastanza grave da richiedere una risposta, ma abbastanza ambiguo da poter essere negato. È una mossa da scacchista che costringe l’Alleanza a una scelta terribile: rispondere militarmente, rischiando un’escalation incontrollabile, o mostrare debolezza, sancendo di fatto l’irrilevanza della propria linea rossa.

La reazione di Varsavia è stata furiosa, con la richiesta immediata di una riunione del Consiglio Atlantico. Il resto d’Europa, però, appare diviso e paralizzato. La Francia di Le Pen minimizza, la Germania frena, e tutti guardano a Washington, in attesa della mossa di Donald Trump. Il Presidente americano si trova di fronte a un bivio che definirà la sua presidenza: onorare il patto e difendere l’alleato, rischiando una guerra con la Russia, o confermare i suoi istinti isolazionisti, abbandonando la Polonia al suo destino e decretando la fine della NATO come la conosciamo.

Putin ha scelto il momento perfetto per lanciare la sua sfida. L’Europa è politicamente frammentata, gli Stati Uniti sono distratti dalle tensioni interne e da una campagna elettorale permanente. La sua scommessa è cinica ma lucida: scommette che Trump, di fronte a una scelta così netta, sceglierà l’America First, sacrificando un pezzo di Europa sull’altare della non-interferenza.

L’abbattimento dei droni non è la fine della crisi, ma l’inizio del vero gioco. La risposta che arriverà da Washington nelle prossime ore non sarà solo una decisione di politica estera, ma un verdetto sul futuro dell’intero ordine occidentale.