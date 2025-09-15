Qatar, Israele deve essere “punito” per l’attacco che abbiamo subito

Il premier del Qatar, sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha accusato Israele di “terrorismo di Stato” dopo il raid del 9 settembre a Doha che avrebbe preso di mira dirigenti di Hamas. Parlando domenica alla sessione preparatoria del vertice arabo-islamico straordinario, ha definito l’azione “un attacco al principio stesso della mediazione”, ricordando che in quei giorni il Qatar ospitava negoziati ufficiali per il cessate il fuoco “con la piena conoscenza della parte israeliana”. Pur invocando la fine dei “doppi standard” e sanzioni per i “crimini” di Israele, Al-Thani ha assicurato che Doha, con Egitto e Stati Uniti, continuerà a mediare per fermare la guerra a Gaza.

Israele ha difeso lo strike; Benjamin Netanyahu ha lasciato intendere che non sia stato pienamente riuscito. Intanto i ministri degli Esteri riuniti a Doha hanno redatto una bozza di risoluzione (visionata da Reuters) che non prevede misure diplomatiche o economiche immediate, ma avverte che la prosecuzione delle operazioni israeliane — descritte nel testo come “attacchi brutali”, “assedio”, “espansione coloniale” e persino “genocidio” — mette a rischio l’intero processo di normalizzazione con il mondo arabo.

Il monito arriva a cinque anni dagli Accordi di Abramo, con cui Israele ha normalizzato i rapporti con Emirati Arabi Uniti e Bahrain (poi Marocco e Sudan), mentre l’obiettivo saudita resta sfuggente. Alla vigilia del vertice, il presidente israeliano Isaac Herzog ha esortato a non trascurare le relazioni regionali: pur riconoscendo un livello di ostilità “mai sperimentato”, ha chiesto di agire con determinazione diplomatica, “parlando con tutti”, evitando di bruciare ponti e di accettare l’isolamento che “i nemici cercano di imporre”.