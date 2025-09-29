Trump e Netanyahu d’accordo sul piano per porre fine alla guerra di Gaza, attendono che Hamas accetti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno annunciato lunedì alla Casa Bianca di aver concordato un piano per porre fine alla guerra a Gaza, ma non è chiaro se Hamas accetterà i termini.

Trump ha esposto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas e stabilire un governo per Gaza dopo il cessate il fuoco. Il piano di Trump istituirebbe anche un comitato di governo temporaneo che sarebbe presieduto da Trump – che lo ha chiamato “Board of Peace” – e includerebbe l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Secondo i due leader americano e israeliano sia Hamas che l’Autorità Palestinese non ne devono fare parte. Possibile invece la partecipazione del Qatar.

Il piano non richiede alla popolazione di lasciare Gaza e prevede la fine immediata della guerra se entrambe le parti lo accettano.

Esso richiede inoltre che tutti gli ostaggi rimanenti vengano rilasciati da Hamas entro 72 ore dall’accettazione del piano da parte di Israele. Trump afferma che Israele avrebbe il “pieno appoggio” degli Stati Uniti per intraprendere le azioni necessarie a sconfiggere Hamas se non accetterà la proposta di pace.

Il leader israeliano, nel suo discorso di apertura, ha detto a Trump: “Sostengo il vostro piano per porre fine alla guerra a Gaza, che realizza i nostri obiettivi di guerra”.

Ha affermato che il piano garantirà che “Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele”, con Hamas disarmato e Gaza smilitarizzata.

Netanyahu ha affermato che se Hamas non accetta il piano o non lo rispetta, “allora Israele finirà il lavoro da solo. Questo può essere fatto nel modo più semplice, o nel modo più difficile. Ma sarà fatto”.

La Casa Bianca lunedì ha pubblicato un piano di pace in 20 punti per Gaza, esortando Hamas a rilasciare tutti gli ostaggi rimanenti entro 72 ore e lasciando aperta la possibilità di uno stato palestinese.

La proposta, pubblicata poco dopo l’incontro tra il Presidente Trump e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, è presentata come la visione degli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza, durata quasi due anni. Trump ha affermato che fermare i combattimenti nell’enclave è un pilastro dei suoi sforzi di pacificazione da quando è tornato allo Studio Ovale a gennaio.

Parlando a una conferenza stampa congiunta, Trump ha detto che erano “molto vicini” a raggiungere un accordo di pace. La proposta non è stata ancora accettata da Hamas.

“Sento che anche Hamas vuole concludere questa faccenda, e questa è una buona cosa,” ha detto Trump, pur avendo notato la possibilità che Hamas rifiuti l’accordo. “Altrimenti, come sai, Bibi, avresti il nostro pieno appoggio per fare ciò che dovresti fare,” ha detto Trump, usando il soprannome di Netanyahu.

Dall’inizio della guerra, le amministrazioni americane hanno spesso affermato di essere vicine a raggiungere un accordo, per poi vedere i progressi fallire.

La proposta chiede anche più aiuti umanitari per l’enclave mentre viene completato “un piano di sviluppo economico di Trump per ricostruire e ravvivare Gaza”.

Ci sono alcuni punti che sarebbe difficile per Hamas accettare, dicono gli analisti, specialmente quelli che insistono sul fatto che Hamas non può avere alcun controllo su Gaza e che le sue infrastrutture, compresi i tunnel, devono essere distrutte. Il piano prevede che l’Autorità Palestinese non abbia nessun ruolo nella gestione del dopo Hamas.

In vista dell’annuncio, Israele e i paesi arabi hanno spinto per emendamenti al testo. La versione finale della proposta ha mostrato diversi cambiamenti richiesti da Israele, incluso un linguaggio attenuato sulla soluzione dei due stati.

Interrogato all’arrivo di Netanyahu alla Casa Bianca sulla possibilità di un accordo di pace per Gaza, Trump ha risposto: “Sono molto fiducioso”. Entrambi i leader sono poi entrati per partecipare a circa 90 minuti di discussione programmata prima della conferenza stampa congiunta.

Nell’ambito dell’incontro con Trump, Netanyahu si è scusato durante una telefonata con il primo ministro qatarino per la violazione della sovranità del Qatar in un attacco su Doha all’inizio del mese che aveva preso di mira numerosi leader di Hamas. Il leader israeliano ha espresso rammarico durante la chiamata per l’uccisione di una guardia di sicurezza qatarina, secondo una persona a conoscenza della questione.

Ha anche espresso rammarico per il fatto che l’attacco a Doha sia avvenuto durante i negoziati per il cessate il fuoco, secondo un resoconto della Casa Bianca della chiamata. Netanyahu ha promesso che “Israele non condurrà un simile attacco in futuro,” ha dichiarato la Casa Bianca.

Netanyahu ha incontrato più volte domenica a New York l’inviato speciale americano Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, un ex consigliere di Trump, per raggiungere un accordo sui punti chiave, secondo persone informate sulla questione.

Israele ha sollevato diverse questioni che vorrebbe vedere modificate nella proposta, incluso il mandato della forza internazionale e quale ruolo – se presente – l’Autorità Palestinese possa avere nella Gaza del dopoguerra, secondo funzionari arabi e una persona a conoscenza della questione.

Nel frattempo, l’Arabia Saudita e l’Egitto vogliono vedere un percorso chiaro verso una soluzione dei due stati e anche che l’Autorità Palestinese giochi un ruolo di governance significativo nell’enclave. Senza un percorso chiaro verso una soluzione dei due stati, l’Arabia Saudita è improbabile che finanzi il piano, affermano funzionari arabi. Funzionari di diversi paesi arabi, tra cui Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, prenderanno parte a riunioni correlate ai margini del vertice Trump-Netanyahu lunedì, secondo funzionari arabi.

Netanyahu ha ripetutamente affermato che non ci sarà mai uno stato palestinese. Trump ha detto che impedirà a Israele di annettere la Cisgiordania, una mossa che, secondo funzionari americani e alcuni israeliani, danneggerebbe le prospettive di una soluzione a due stati e complicherebbe gli sforzi per espandere gli Accordi di Abramo, che normalizzano le relazioni tra Israele e i paesi arabi.